黃馨禾奪「曾馨瑩愛美獎學金」抱走20萬 曾馨瑩溫暖給擁抱

【記者王思穎／台北報導】21歲黃馨禾榮獲首屆蘋果愛美獎「曾馨瑩愛美獎學金」，抱走20萬元大獎，一上台曾馨瑩就給黃馨禾一個大大的擁抱，非常溫暖。黃馨禾認為獲得這個獎項，對她來說是非常大肯定，「感謝主辦單位、特別感謝永齡基金會曾馨瑩女士獎學金的鼓勵」。她也感性謝謝學校以及永遠支持她的家人，「我會在美學領域繼續精進，期待帶給大家更多創意與美」。

今天獲得「曾馨瑩愛美獎學金」，黃馨禾自己都很驚喜，家人很替她開心，她很感謝曾馨瑩提供這個機會，「夫人非常的樂於鼓勵學生，讓我們發展多元空間」。

她上個月才在馬來西亞舉辦的《亞洲美容美髮競技交流賽》，憑藉沉穩的心理素質與純熟技巧，一舉奪得「時尚新娘彩妝」與「臉部護理」雙料金牌，作品完美融合技術與美感，並勇奪大賽年度總冠軍，為台灣爭光。

黃馨禾上月才在馬來西亞比賽奪冠，為台灣爭光。攝影中心攝

提到海外比賽經驗，她認為看到不同國家的美感與技術風格，「彼此做個交流，也會和參賽者討論」。黃馨禾打算畢業後到國外進修，目前還在考慮想申請的學校，也為遊學資格做準備，「有開始在找機構，認真讀英文，要考雅思和更國際的證照」。未來她立志擔任彩妝師兼講師，「想要把經驗傳承給學子」。

黃馨禾立志擔任彩妝師兼講師。攝影中心攝

鴻海創辦人郭台銘妻子曾馨瑩婚前作為一名舞蹈老師，其追求力與美的韻動不因婚後育3子女而停歇，仍保有曼妙身材與追求美麗的她今年也加入醫美產品形象代言行列，並落實一直以來的公益理念，將酬勞全數捐出幫助弱勢。

她的善行也正好與第一屆「蘋果愛美獎」理念不謀而合，因此增設「曾馨瑩愛美獎學金」，黃馨禾的美感與勤奮向學也成為這次「曾馨瑩愛美獎學金」的20萬元得主，可謂實至名歸。

曾馨瑩做公益，提供20萬獎學金，鼓勵學子繼續深造。莊宗達攝

