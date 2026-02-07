「黃馬褂」沒拿掉就抓張又俠? 習慘遭「程序卡關」 人大未撤職留伏筆 媒體也分兩派...

張又俠與劉振立的名字並未出現在終止代表名單上，兩人的人大代表資格依舊保留。 圖：翻攝自 @RICHARDFULL2019 X 帳號

[Newtalk新聞] 中共軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立日前因涉嫌嚴重違紀違法遭官宣立案調查，而日前結束的中共十四屆全國人大常委會第二十次會議上，竟未看見張又俠與劉振立的名字出現在終止代表名單上，兩人的代表資格依舊保留，引起各界熱議，是否是中共黨內分裂顯現的徵兆。

根據 X 帳號「新高地」與「Qiuyao Mo」分析，張、劉二人至今仍保留「解放軍和武警代表團」的全國人大代表身份，這在中共反腐慣例中極其罕見。然而，根據《中華人民共和國全國人民代表大會代表法》，代表在任期內享有「不被逮捕或起訴」的特權。而這層身份如同古代的「黃馬褂」，未經人大常委會表決撤銷前，任何強制措施在形式上均屬「程序違法」。

廣告 廣告

中國人大常委會於當地時間 4 日召開緊急會議，外界普遍認為此次會議將撤銷張又俠、劉振立等人的人大常委資格，以滿足法律層面的正當性，但會議結果卻未提及張、劉二人，相關現象也引發網友熱烈討論。 圖：翻攝自 @liumin1988 X 帳號

在這場加開的人大常委會上，最終僅處理了周新民、羅琦、劉倉理等人的資格，卻未動張、劉二人。在官方已定調「涉嫌違紀」十餘天後，依然無法扒掉這層法律「黃馬褂」，導致目前的抓捕行動在法律形式上缺乏依據，甚至涉嫌程序違法，與中共過往「先抓後補程序」的反腐慣例形成對比。

輿論指出，習近平這回顯然「踢到鐵板」，這種繞過政治局集體討論、直接對軍方實權派「紅二代」張又俠開刀的做法，已被黨內部分元老與常委視為一場「非法政變」。

與此同時，X 帳號「文睿」觀察到，《央視網》雖已正式刪除張又俠的照片與名字，但《新華社》、《人民網》及《中國政府網》等官方媒體，至今仍保留張又俠的完整資訊。

部分中國官方媒體至今仍保留張又俠的完整資訊。 圖：翻攝自 X

分析指出，若習近平權力依舊如日中天，《新華社》與《人民網》絕不敢在接到指示後拖延數日不處理，這顯示出這些官媒可能已不再「聽招呼」，甚至出現了公開挑戰權威的跡象。

「新高地」也分析指出，內部阻力有來自元老派與紅二代，因不滿習近平一人獨攬軍權，因此透過人大程序進行阻撓，維持「合法性」表象。軍隊的態度也是阻力之一，不同於以往的政治整肅，此次軍隊表現沉默，未見大規模表態擁護；部分將領認為張又俠的落馬將破壞軍內平衡並削弱戰鬥力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統

川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……