黃鴻升走了5年！小鬼42歲冥誕惹心碎 親妹曝最後日常：希望祢一切都好

記者林汝珊／台北報導

黃鴻升因主動脈剝離驟逝，今是他42歲冥誕。（圖／翻攝自IG）

藝人黃鴻升（小鬼）因主動脈剝離驟逝，今（28）日是他的 42 歲冥誕，妹妹黃婷婷凌晨便在 IG 曝光哥哥生前與孩子們嬉鬧的照片，54 字深情留言：「趁我離開房間，穿著我整套高中體育服躺在我床上的祢。我們都好，希望祢也一切都好，生日快樂，想祢。」

小鬼妹妹曬照思念。（圖／翻攝自IG）

妹妹黃婷婷發文，先是用韓文寫下：「生日快樂，好想你」，並分享黃鴻升與孩子互動的畫面。照片中，小鬼陪著小孩玩耍、逗笑，表情天真又帶著他獨有的幽默感，讓人再次看見他最自然親和的一面。妹妹感性表示：「懷念那個神經神經的祢，趁我離開房間，穿我整套高中體育服躺在我床上的祢」，流露出對哥哥的思念。

此外，KID也在IG 寫下：「生日快樂！現在時間 11/28 AM11:28，會永遠記得啦～～照片影片每年限定，以前為了保護帥溝，我都會在現場說這不能 po、那個不能 po，但隨著時間現在我覺得挺可愛的，然後發現我手機超多這種可愛不傷大雅的可愛東西！哈哈哈！想你啦！」字字句句藏著深厚情誼。

