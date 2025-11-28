黃鴻升42歲冥誕 親妹曝生前互動：懷念那個神經神經的你

【緯來新聞網】已故藝人黃鴻升（小鬼）於2020年9月因主動脈剝離病逝，今日是他42歲冥誕。清晨時分，其親妹妹黃婷婷在社群平台Instagram分享哥哥生前與孩童互動的照片，並以簡短的54字抒發思念，也引來不少網友共鳴：「好想鬼哥」。

黃鴻升42歲冥誕。（圖／翻攝IG）

黃婷婷以韓文寫下「生日快樂，我好想祢」，同時貼出多張黃鴻升與小孩嬉戲、陪伴的畫面。照片中黃鴻升與孩子相處融洽，總是帶著開朗笑容，展現他那份童心未泯的一面。這些畫面讓黃婷婷感觸良多，也勾起她對哥哥獨特性格的思念。



她寫道：「懷念那個神經神經的，趁我離開房間，然後穿我整套高中體育服躺在我床上的祢，我們都好，希望祢也一切都好，生日快樂，想祢。」言詞間充滿回憶與不捨，引發許多粉絲共鳴。



隨著黃鴻升的冥誕來臨，社群平台上湧入大量粉絲留言追思。「鬼哥生日快樂，我們很想祢」、「祢帶給我好多力量，提醒我要珍惜生命」、「一樣愛祢，小鬼生日快樂」、「想念的聲音永遠存在，生日快樂」等字句，顯示黃鴻升生前帶給大眾的溫暖與影響仍深植人心。

