黃鶯鶯悼曹西平「圈內難得真心」 男星曬模仿他未播出片段喊抱歉

藝人曹西平29日驚傳在三重自宅中辭世，享壽66歲，昨(30日)歌后黃鶯鶯在臉書發聲，悼念曹西平是「圈內難得的直率與真心」，希望他一路好走。歌手邵大倫則表示，知道曹西平大哥過世的消息，腦中一片空白，他更指出先前為了幫龍千玉宣傳演唱會，在節目上模仿了曹西平和龍千玉合唱，錄影還沒播出，若到時播出請多見諒。

邵大倫說兩星期前為了宣傳龍千玉演唱會，在節目上模仿曹西平大哥，和龍千玉一起合唱〈天生自然〉，沒想到節目還沒播出，就先收到曹西平過世消息，他強調：「節目安排模仿，是在曹大哥健在的時候完成的錄影，若節目仍在近期播出，還請各位理解」，他也回憶和曹西平相處點滴，指出除了「醜八怪」外，自己最有印象的是曹西平常教導他們「演藝圈是有倫理輩份的」。

「阿Ben」白吉勝今則在臉書追憶曹西平，想起第一次跟曹西平見面是在電視台休息室，曹西平見到阿Ben立刻虧說：「你跟小可這兩個醜八怪，每天放閃夠了沒啊」，雙方便因此聊起天、交換了聯絡方式，私下也開始常約聚會，阿Ben表示：「從那陣子...我們跟四哥也越走越近，通告宣傳...約吃飯喝咖啡一起慶生，才感受到⋯四哥真的很像孩子一樣，需要被哄...需要被關心跟需要被愛」。

作家黃大米昨表示，從曹西平開臉書後自己常沒事就看他的直播，因為他很真，想挺誰就挺誰、想罵誰就罵誰，最令人印象深刻的是他對自家員工的關懷，常貼出謝謝員工幫忙看店、關門的照片，「他稱自己是四哥，對於員工有一種大哥哥關心照顧小弟妹的霸氣溫柔」。

至於曹西平早在2005年就到泰國買房，黃大米說：「之前，很多人喊著要去泰國投資房地產時，身為很早就前往泰國買房的他（曹西平），就持反對意見，那場直播非常有料且真誠，也讓我覺得他是一個說真話的人」，昨聽聞他離世，黃大米感慨：「得人生真的很無常，但可以這樣平靜離開，似乎也是一種福報，六十幾歲就登出人間，以目前平均壽命都七八十歲來看，確實比較短，但如果以曹西平人生的精采度來看，這趟人生也頗為值得。」

