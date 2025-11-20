黃麗招促閒置地設漁業親子館

議員黃麗招建議運用閒置空間，設置漁業親子館，讓孩子從小認識漁業文化。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

結合沿海產業和觀光，議員黃麗招建議市府向中央申請，運用目前閒置的安平漁業直銷中心二樓場地設置「漁業親子館」，串聯安南區養殖及濕地生態、安平區及南區的蚵棚節，打造食魚教育廊道。市長黃偉哲表示，中心產權屬漁業署，若同意商借，明年可先規劃，後年編列規劃經費，會以最快時間成立。

黃麗招先前對康寧大學租地購建築物有意見，她再次重申，反對在該處設置安南區公所、衛生所及圖書館等機關。黃偉哲強調，不接手相當可惜，單蓋一棟活動中心就要七、八千萬元，且離各科技園區都近。

黃麗招也質疑安南區親子悠遊館暨托育中心建物，完工一年還未啟用？建物周遭雜草叢生，至今未取得使用執照，問題出在哪？疏失要怎麼追究？社會局長郭乃文指出，一直進行後續細部計畫規劃與統包等程序，預計明年六月完工，八月正式對外啟用。

公務員人才流失嚴重，黃麗招認為問題出在補助基準和實際薪資脫節。市府人事處指出，本俸提高，退休金提撥也相對增加。黃偉哲回應，會向中央反應薪資結構問題。