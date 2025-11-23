黃麗琴無師自通做模型 作品如人生縮影 (圖)

其他人也在看
女高中生吃鍋！被店家懲罰「刷鍋20分鐘」控訴遭欺負 網友反力挺業者
日前桃園有兩名女高中生到一間火鍋店用餐，吃完之後讓鍋子持續加熱，直到鍋子被燒乾，底部一片焦黑。店家發現之後非常生氣，當場要求兩名女高中生把自己燒焦的鍋子刷乾淨才可以離開；女高中生當下因為沒有大人跟在身旁，心中害怕，所以依照店家指示刷鍋，事後控訴店家欺負她們，沒想到網友卻一面倒，力挺店家沒做錯事。鏡報 ・ 2 小時前
與新壽解約完成能放李四川選新北了？蔣萬安反應曝
台北市政府昨（21日）與新光人壽解約T17、T18，距離輝達近駐更近一步；外界關注專責此案的副市長李四川是否「功成身退」能去選新北？蔣萬安今聽聞呵呵笑兩聲表示，離選舉還有很長時間。蔣萬安今上午出席CBMC台灣年會城市論壇，會前媒體堵訪問他，輝達案差不多已經要結束，何時要放李四川走？蔣萬安聽聞後呵呵笑自由時報 ・ 1 天前
槺榔樹葉可做掃帚 (圖)
槺榔樹（台灣海棗）葉子曬乾後可製作掃帚，50年前相當流行。圖為生長在嘉義縣朴子市的槺榔樹。中央社 ・ 4 小時前
陳振龍創作台鐵基隆站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的台鐵基隆站模型。中央社 ・ 4 小時前
陳振龍最滿意作品 嘉義市史蹟資料館模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作嘉義市史蹟資料館模型，這是他自認最難卻也最滿意的作品。中央社 ・ 4 小時前
許秋月守著製作槺榔掃帚手藝（1） (圖)
塑膠掃把問市後，傳統槺榔掃帚逐漸沒落，目前乎沒人會做，住嘉義縣朴子市德興里的年過7旬許秋月守著這門技藝半世紀，還創新製作迷你版吊飾。中央社 ・ 4 小時前
聽障婦報案寫下「機車忘記停在哪」 警用這方式助尋回愛車
聽障人士梁姓婦人心急如焚到台北市文山警二分局報案，在紙條寫下「機車忘記停在哪裡」，請求警方協助尋找，經警方調閱監視影像及車牌辨識系統等方式，並陪同梁婦走訪附近店家探詢，最後在台北懷愛館附近尋回她的愛車。警方表示，聽障人士67歲梁姓婦人本月6日，到文山二分局興隆派出所報案稱機車不見，但因她無法順利以言自由時報 ・ 4 小時前
陳振龍創作阿里山林鐵北門站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的阿里山林鐵北門站模型。中央社 ・ 4 小時前
陳振龍創作阿里山林鐵沼平站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的阿里山林鐵沼平站模型。中央社 ・ 4 小時前
獅王瀑布3山友遭突發落石砸中 滑落百公尺山坡黑鷹急飛吊掛
屏東縣消防局於下午1時33分接獲報案後，隨即啟動救援機制，派出6車14名救難人員前往現場。然而，抵達山區後才發現，獅王瀑布周邊地形險峻、碎石遍布，加上傷者位於高處，坡度陡峭、植被濃密，使得要以人力徒步搬運下山幾乎不可能，任何一個步伐都有可能造成二次事故。救援行...CTWANT ・ 4 小時前
89歲黃麗琴無師自通做模型（1） (圖)
89歲黃麗琴（左）抱著「什麼都要學」人生哲理，學跳舞、音樂等各種才藝，還無師自通製作建築模型。中央社 ・ 4 小時前
趙雅芝孫女首露面「瓜子臉、大眼睛」 高顏值被誇：隔代遺傳天花板
女星趙雅芝縱橫演藝圈多年，更因為出演《新白娘子傳奇》中的「白蛇」一角，受到許多人喜愛。日前，趙雅芝迎來71歲生日，當天也舉辦慶生活動邀來許多大咖來賓共襄盛舉，其中趙雅芝孫女一出場，超高顏值便掀起大家議論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前