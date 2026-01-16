黃麴毒素藏在哪？不只花生雜糧！1日常用品是隱藏版汙染源

黃麴毒素會致癌，高溫也殺不死！除了五穀雜糧、堅果、果乾等食材容易受汙染之外，醫師指出，很多人不知道，木質砧板也是黃麴毒素的溫床，建議要定時消毒；而別以為只有植物性食材才會遭到汙染，某些肉類和乳製品也可能間接含有黃麴毒素。

黃麴毒素是一級致癌物 可能誘發肝癌

黃麴毒素被世界衛生組織列為一級致癌物，被證實是誘發肝癌的主要毒素之一，而台灣夏季高溫多濕環境正好為黃麴毒素提供了絕佳的孳生條件，秀傳醫療體系總院長、外科醫師黃士維指出，黃麴毒素一旦進入人體後無法被分解，長期累積將對肝臟造成慢性傷害，甚至誘發肝癌等嚴重疾病。

黃士維表示，黃麴毒素這個「肝臟刺客」不僅存在於我們熟知的食物中，還可能藏在日常生活的許多角落，他指出4大潛在來源。

穀物與堅果類食物 黃麴毒素最常見來源

黃麴毒素最常見的來源是穀物與堅果類食品，特別是在溫暖潮濕環境中儲存不當的花生、玉米、大米和小麥等。即使肉眼看不見黴菌，但這些食物可能已經悄悄孳生毒素。

黃士維建議，民眾購買穀物與堅果類食物時，應注意包裝完整性，並將食品儲存於乾燥通風處，定期檢查是否有異味或發霉跡象。

果乾與香料食物 常被忽略的黴菌溫床

人們很容易忽略，果乾和香料也是黃麴毒素常見溫床。黃士維解釋，乾燥水果、辣椒粉、胡椒粉等香料若在加工或儲存過程中受潮，很容易孳生黴菌。即使這些產品表面看起來完全正常，但可能已受到黃麴毒素汙染。

同樣的，購買果乾與香料食物時，建議選擇正規廠商生產的產品，尤其避免購買散裝、無日期標示的香料。

木質砧板與廚具 黃麴毒素隱形汙染源

你可能意想不到！日常使用的木質砧板可能是黃麴毒素來源。黃士維指出，砧板表面的刀痕和裂縫容易藏匿食物殘渣和水分，若未徹底清洗，將導致黴菌在縫隙中生長，而只要有黴菌，就會有黴菌毒素、黃麴毒素。

因此，建議民眾定期用漂白水或醋溶液徹底清洗木質砧板，充分晾乾後再存放。另外要注意，潮濕是黴菌最愛的環境！清洗砧板應避免長時間泡水，若是有明顯刀痕和裂縫的舊砧板，則要注意定期更換。

動物性食品 也可能有間接汙染風險

黃士維以近期研究指出，某些肉類和乳製品也可能間接含有黃麴毒素。他解釋，若牲畜食用受到黃麴毒素汙染的飼料後，這些毒素可能透過食物鏈轉移到動物產品中。包括非標準化養殖環境、飼料儲存不當、缺乏嚴格檢測制度等因素都可能增加黃麴毒素汙染的風險，儘管這種間接汙染的毒素濃度較低，但長期攝入同樣需要重視，建議選購有品質保證的產品。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／黃士維醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章