黃鼻涕≠細菌感染 慎用抗生素

醫師翁靖惠指出，黃鼻涕不等於細菌感染，是否需要使用抗生素應依患者整體症狀與病程進行專業評估。（新營醫院提供）

記者陳佳伶∕台南報導

早晚溫差大，感冒及上呼吸道感染就醫患者增加，不少家長看到孩子出現黃鼻涕、綠鼻涕時，常誤以為病情惡化，主動要求使用抗生素。衛福部新營醫院提醒，鼻涕顏色改變並非判斷是否需要抗生素的依據，應由醫師依整體症狀與病程進行專業評估。

新營醫院院長、神經內科醫師莊毓民表示，多數感冒是病毒感染，在病程後期免疫系統啟動清除病毒與發炎物質，鼻涕中免疫細胞與蛋白質增加，分泌物因此變得濃稠，顏色轉為黃色或偏綠色，通常是身體正在恢復的正常反應，不代表細菌感染。

廣告 廣告

家醫科醫師翁靖惠指出，第一線門診中常見家長因孩子鼻涕變黃感到焦慮；實際上，是否需要抗生素，需綜合評估症狀持續時間、是否合併高燒、精神與食慾狀況、臉部或牙齒疼痛，以及是否出現「先好轉又惡化」的病程變化，不是單看鼻涕顏色。

翁靖惠提醒，幼兒在感冒後期常因鼻腔較狹窄、擤鼻能力不足，使分泌物較易滯留，看起來又濃又黃，但多半仍屬病毒感染恢復期；若孩子精神活動力尚可、食慾未明顯下降、未出現持續高燒或嚴重臉部疼痛，通常只需支持性治療即可。

她建議家長可協助孩子多補充水分、適度休息，並以生理食鹽水清洗鼻腔；或協助清除鼻涕，改善不適。若症狀超過10天仍未改善，或高燒不退、精神萎靡、單側臉部疼痛、牙痛等警訊應盡速就醫。