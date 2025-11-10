黄明志今延扣期滿 馬國警方下一步3選項分析

黃明志涉命案後續爭議不斷。翻攝namewee IG

大馬歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，警方首次延扣6天今（10日）將期滿，警方證實，將繼續援引《刑事法典》第302條（謀殺罪）對其進行二度延扣調查。

根據《中國報》報導內容指出，金馬警區主任沙札裡助理總監今接受《中國報》電話訪問時指出，警方已正式申請再度延扣，並將持續依《刑事法典》第302條展開進一步偵查。此外，《刑事程序法典》第117條規定，若嫌犯因涉嫌謀殺遭警方延扣，推事首次可批准延扣最長7天。

謝侑芯命案至今尚未明朗。翻攝IG@irisirisss900

若調查尚未完成，警方可再度申請延扣，最多再延長7天，整體延扣期不得超過14天。第二次延扣期屆滿後，警方已掌握充分證據，將可正式起訴嫌犯上庭；反之，若證據不足，必須釋放嫌犯，或改以其他罪名繼續偵辦。

此外，雖然法律規定同一罪名僅能延扣兩次，但若警方認為有其他相關罪嫌，可在嫌犯獲釋後，依法重新逮捕協助調查，惟此程序仍須獲得推事批准。

至於黃明志案情，警方指出，他先前已被首次延扣6天，如今再度申請延扣，預估期限將與前次相近，可能再扣留約6天或更短時間，以釐清案件更多細節。



