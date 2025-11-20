黎子瑜看過來！大學生用「車力巨人」酸女網友 法官看PTT判罰1萬2

社會中心／羅欣怡報導

日本首相高市早因「台灣有事說」引發中日緊張關係。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

前國民黨中央委員、洪秀柱乾女兒黎子瑜，在社群PO出日本首相高市早苗的照片，譏笑她神似《進擊的巨人》中的「車力巨人」，還抨擊高市「愛嘴秋」遭網友撻伐。不過早在黎子瑜之前，已經有網友在Dcard上以車力巨人評價女網友長相，遭法院認定已構成公然侮辱罪，判罰1萬2千元。

「車力巨人」是日本動漫《進擊的巨人》知名角色，外型特徵是馬臉加大暴牙，給人的第一印象絕對不是「好看」的觀感。

有11萬人追蹤的黎子瑜以「車力巨人」形容高市早苗，引發網友撻伐。（圖／翻攝自臉書）

判決書指出，女網友小喬（化名）在網路平台Dcard以「不要再用小帳測試我==超級恐怖情人」發文，表示自己曾短暫交了個男友，一開始就和對方說好自己性冷感，沒辦法發生性關係，雙方達成共識後交往，但過程中男方卻想硬來，導致分手結束，但卻遭這名前男友不斷騷擾，封他是恐怖情人。

但沒想到貼文一出，卻遭網友炎上起底，其中3名大學生還文章底下留言訕笑：「笑死，他長得好像車力巨人難怪想多P，是嘴巴可以塞很多根嗎」、「笑死，這車力巨人吧！可悲女權下去嘍，啊不是性冷感，在西斯怎麼又是另一個騷樣，瘋狂打臉」、「有夠噁心我真的Ｘ不起來，長太醜」、「走在路上不會多看一眼的那種，誰給你的自信說自己漂亮 Pro就Pro，一邊說性冷感，一邊找人多P」。

小喬不滿受辱提告，檢方依公然侮辱起訴3人，其中1人在審理期間和解，另外2人調解破局。在檢方呈上的證據清單中，引用批踢踢實業坊看板「C_Chat」的文章，佐證「車力巨人」為漫畫作品「進擊的巨人」中之角色，文章作者或其他板友提及該角色時，多以「醜」、「噁心」、「不舒服」評論之事實。因此法官認定大學生批評小喬像車力巨人是公然侮辱，判罰1萬2千元。

