黎尚安聚焦文化教育與西湖開發多項建設進度

2025年12月5日苗栗縣／苗栗縣議會5日總質詢，議員黎尚安聚焦文化建設、教育與地方建設等議題。

苗栗縣議會5日總質詢，議員黎尚安聚焦文化建設與教育等議題，包含總圖書館與美術館合建案進度及未來規畫方向，以及學生心理健康與教育活化等措施。縣長鍾東錦表示，美術館確有必要，將在總圖搬遷後研議整合園區，結合行政大樓及周邊空間；大型建設需財源穩定與中央協助，學生心理健康則須從源頭改善。

議員黎尚安質詢表示，苗栗藝術界人才輩出，近期陳永清與謝一副老師分別榮獲全國版印年畫首獎及新竹縣縣長盃書法長青組第一名，展現縣內深厚藝文底蘊。縣府原規畫總圖書館與美術館合建案的進度與未來規畫方向。

文觀局長林彥甫表示，由於兩案時程無法銜接，加上教育處需向教育部爭取經費，最終決定脫鉤辦理。總圖與警察局新建工程總經費14億元，已於今年8月發包；圖書館搬遷後，既有空間可先用於視覺藝術展覽，長遠目標是打造結合表演藝術與美術館的「藝文園區」。林彥甫指出，興建美術館需10至20億元預算，須先行可行性評估與先期規畫，以爭取中央補助。

縣長鍾東錦表示，美術館確有必要，目前展館動線與空間受限；總圖搬遷後將研議結合美術館、行政大樓及周邊空間，甚至考慮中正堂地下空間作公共使用。財源制度化與中央協助是推動大型建設的關鍵，財源穩定後即可積極啟動計畫。

在教育議題方面，黎尚安指出苗栗縣國小至高中學生自殺通報案例從111年的200件增加至今年335件顯示學生心理健康環境仍待改善。去年總質詢建議的「潮間帶永續教室方案」進度如何，是否已參考彰化縣特色遊學中心經驗，完成調查取經並提出具體規畫或改進措施。

教育處長葉芯慧答詢表示，彰化縣以單一廢校作遊學總部，軟硬體規畫經費約2,700萬元；苗栗裁併校多位於偏鄉，已有相關活化措施，2,000萬元經費仍需籌措。部分廢校已由教育處接管並配合特色遊學中心使用，整體規畫需考量地理集中性與偏鄉特性。

縣長鍾東錦表示，學生心理健康需從源頭改善，縣內設有心理衛生中心及1925免費諮詢專線，鼓勵師生與家長善用資源。他呼籲鄉親珍惜生命，遇到困難應及時求助，並強調委任專家協助、建立制度性支持，才能有效改善青少年心理健康問題。

