黎崇恩現身IPAC峰會 盼各國議員發揮影響力救黎智英

（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）香港媒體大亨黎智英的兒子黎崇恩今天向出席IPAC年度峰會的各國議員表達請求，期盼他們在各自國家的議會，竭盡所能，發表公開、跨黨派聲明，要求中國立即無條件釋放黎智英。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會今天在布魯塞爾登場，30餘國議員齊聚在歐洲議會，討論如何應對中國對全球安全、民主所造成的威脅。黎崇恩今天上午現身會場，並對現場來自世界各地的各國國會議員發表簡短演說。

黎崇恩說，黎智英憑藉無畏的獨立新聞報導，成為香港民主運動的代表人物，他也是一位勇敢的批評者，反對當局侵犯人權的行為。然而這樣的一個人卻因獨裁的「國家安全法」而被捕。

他表示，黎智英從2020年12月開始被單獨監禁，至今已超過1760天，而且還在繼續。在那之後，「蘋果日報」的員工仍勇敢地繼續出版，直到2021年6月，報社被強行關閉。從那時起，香港的故事就成了一部日益加劇的壓迫史，「今天，島上大約有1900名政治犯，而在不久前，一個都沒有。」

黎崇恩說，他對於國際社會上就黎智英遭受的迫害所發出的譴責，感到謙卑和感激。同時，藉由參與IPAC的機會，也想請求與會的各國國會議員發揮影響力，希望各國議員回國後，在各自的議會，竭盡所能，發表公開、跨黨派的聲明，要求立即無條件釋放黎智英。

他向與會議員表示，「無論你們的國家是在貿易、環境、人權或國家安全方面與中國和香港打交道，我都請求，將我父親的案件列為你們提問時的首要問題。」

黎崇恩也提到，釋放黎智英對於中國也有益處，如果黎智英在獄中去世，這將對中國在世界舞台上的信譽造成無法回復的損害，並對香港作為金融中心本已脆弱的地位造成致命打擊。

他說，中國仍有機會對這位最知名的政治犯表示憐憫，「所有人都有責任表明，如果中國不抓住這個機會，對他們來說後果將是嚴重的，而對我來說，也將是難以言喻的悲劇」。（編輯：韋樞）1141107