黎巴嫩再傳建築倒塌至少9死 市長宣布全市成「災區」

黎巴嫩北部城市的黎波里兩棟鄰近建築倒塌，造成至少9人死亡，多人受傷。

倒塌現場仍在進行搜救行動。（圖／路透）

民防總局局長赫雷什8日晚間告訴黎巴嫩媒體，已確認有9人遇難，另有6名獲救人員被送往醫院。

據半島電視台報導，倒塌的建築物由兩棟組成，每棟樓各有6間公寓。據居民估計，倒塌時樓內約有22人。

目前搜救行動正在進行中，除了民防隊之外，附近居民也參與了救援，他們迅速趕到現場，幫助清理廢墟，並在倒塌的建築物中開闢通道。

的黎波里市長卡里梅告訴記者，由於其他建築物也存在倒塌風險，已宣布的黎波里為災區。「由於多年來的疏忽，的黎波里成千上萬的居民正面臨危險，的黎波里市政府已無力應對當前局面。」

黎巴嫩國家通訊社（NNA）報告稱，由於擔心坍塌建築附近公寓也會倒塌，黎巴嫩內部安全部隊和的黎波里市警察已疏散了這些公寓內的民眾。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）已下令所有緊急部門保持高度戒備，以協助救援行動並為鄰近建築的居民提供住所。

就在上個月底，的黎波里也發生了一起致命的建築倒塌事故。

黎巴嫩高級救濟機構負責人納布盧西引述的黎波里市政府的統計數據稱，有105棟建築需要「立即向居民發出疏散警告」。

據悉黎巴嫩境內遍布廢棄建築，許多有人居住的房屋也年久失修。許多建築物都是非法建造的，尤其是在1975年至1990年的內戰期間，一些業主甚至未經許可就在現有公寓樓上加蓋樓層。

