黎巴嫩建物倒塌事故釀15死！114棟危樓列管 災民無家可歸盼援助

黎巴嫩北部城市的黎波里（Tripoli）發生嚴重住宅建築倒塌事件，截至週一（2月9日）救援行動結束後，死亡人數已增至15人。黎巴嫩國家通訊社引述民防總局局長伊馬德克雷斯（Imad Khreiss）表示，救援隊成功自瓦礫堆中救出8名生還者，另有部分失聯人數尚待確認。

救難人員在黎巴嫩的黎波里巴布塔巴內社區的倒塌建築瓦礫中搜尋生還者。

《路透社》（Reuters）與《太陽報》（The Sun）報導，倒塌事件發生在的黎波里貧困地區巴布塔巴內（Bab al-Tabbaneh），共有兩棟相鄰建築瞬間崩塌，造成重大人員傷亡。黎巴嫩民防部門指出，這兩棟建築原本住有約22人。黎波里市政委員會主席阿卜杜勒哈米德卡里梅（Abdel Hamid Karimeh）表示，目前無法確認是否仍有居民受困，但可確定此次災難暴露出該市長期存在的建築安全危機。

倒塌建築原為老舊多層住宅，專家指出結構已使用超過70年，未經妥善維修。黎巴嫩多地面臨類似高風險問題。

近幾週內，黎波里已陸續發生多起老舊建築倒塌事件。作為黎巴嫩第二大城市，該地基礎設施老化嚴重，地方官員指出，建築倒塌主因包含違章施工、缺乏維修與監管，以及長期受控租金制度限制，導致房東缺乏修繕誘因。卡里梅補充，許多建築已使用超過60至70年，早已超出結構壽命，卻始終未進行必要整修。

針對此次倒塌災難，黎巴嫩內閣已召開緊急會議，決議在不超過一個月的時間內撤離114棟被評定為高風險的危樓。總理納瓦夫薩拉姆（Nawaf Salam）透過社群平台X表示，政府將提供最多一年的臨時住宅協助，以安置受影響家庭。

的黎波里市政單位指出，目前已有部分無家可歸的居民獲得臨時住所，黎巴嫩高等救助委員會也承諾提供三個月租屋補助。同時，社會事務部、慈善機構與國際組織亦正展開合作，協調人道援助物資與基本生活所需，以確保災民能獲得最低限度的支持。卡里梅強調，的黎波里的建築安全問題已超出市政府與居民的能力範圍，呼籲中央政府應立即介入、提出全面重建與監管方案，以防災難重演。

