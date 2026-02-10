黎巴嫩建物倒塌事故釀15死！114棟危樓列管 災民無家可歸盼援助
黎巴嫩北部城市的黎波里（Tripoli）發生嚴重住宅建築倒塌事件，截至週一（2月9日）救援行動結束後，死亡人數已增至15人。黎巴嫩國家通訊社引述民防總局局長伊馬德克雷斯（Imad Khreiss）表示，救援隊成功自瓦礫堆中救出8名生還者，另有部分失聯人數尚待確認。
《路透社》（Reuters）與《太陽報》（The Sun）報導，倒塌事件發生在的黎波里貧困地區巴布塔巴內（Bab al-Tabbaneh），共有兩棟相鄰建築瞬間崩塌，造成重大人員傷亡。黎巴嫩民防部門指出，這兩棟建築原本住有約22人。黎波里市政委員會主席阿卜杜勒哈米德卡里梅（Abdel Hamid Karimeh）表示，目前無法確認是否仍有居民受困，但可確定此次災難暴露出該市長期存在的建築安全危機。
近幾週內，黎波里已陸續發生多起老舊建築倒塌事件。作為黎巴嫩第二大城市，該地基礎設施老化嚴重，地方官員指出，建築倒塌主因包含違章施工、缺乏維修與監管，以及長期受控租金制度限制，導致房東缺乏修繕誘因。卡里梅補充，許多建築已使用超過60至70年，早已超出結構壽命，卻始終未進行必要整修。
針對此次倒塌災難，黎巴嫩內閣已召開緊急會議，決議在不超過一個月的時間內撤離114棟被評定為高風險的危樓。總理納瓦夫薩拉姆（Nawaf Salam）透過社群平台X表示，政府將提供最多一年的臨時住宅協助，以安置受影響家庭。
的黎波里市政單位指出，目前已有部分無家可歸的居民獲得臨時住所，黎巴嫩高等救助委員會也承諾提供三個月租屋補助。同時，社會事務部、慈善機構與國際組織亦正展開合作，協調人道援助物資與基本生活所需，以確保災民能獲得最低限度的支持。卡里梅強調，的黎波里的建築安全問題已超出市政府與居民的能力範圍，呼籲中央政府應立即介入、提出全面重建與監管方案，以防災難重演。
