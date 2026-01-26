黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案！13名傷者跨海告「金阿波羅」求償 文件缺漏遭駁回
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導
黎巴嫩2024年9月曾發生真主黨成員所持「AR-924」型號呼叫器集體爆炸事件，造成9死近3000人傷；由於呼叫器上貼有台灣公司「金阿波羅」商標貼紙，引發外界關注。士林地院近日裁定，13名外籍人士跨海向金阿波羅提出民事求償並聲請訴訟救助，但因程序文件不完備，起訴與救助聲請均遭駁回。
刑事部分，士林地檢署調查指出，「AR-924」呼叫器由Frontier Group Entity（FGE）集團自行設計製造，且製造地在境外。金阿波羅與該集團簽有品牌授權備忘錄，因此產品上才會貼有金阿波羅商標。檢方認定金阿波羅董事長、員工及FGE集團台灣人員吳女，均無事證顯示參與或協助爆炸事件，全案簽結。
不過，13名外籍原告仍對金阿波羅公司與吳女提出民事求償。士林地院裁定指出，原告13人未在訴狀及訴訟救助聲請狀上簽名，代理律師也未提出經我國駐外機構認證的委任書；金阿波羅方面亦質疑委任文件真實性，而原告未在期限內補齊相關文件，法院因此駁回起訴及訴訟救助聲請。
法官並指出，原告仍可依法提起抗告，或在補齊文件程序後，再行提起訴訟。
