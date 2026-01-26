黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案！13名傷者跨海告「金阿波羅」求償 文件缺漏遭駁回

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨立委王世堅挺綠委陳亭妃參選台南市長，近期陳亭妃也在黨內初選中獲得資格，使得王世堅獲得「扶龍王」稱號；因此，前綠委高嘉瑜昨（25）日宣布投入港湖議員時，就是否會找王世堅站台一事透露，24日已和對方吃飯，並表達自己非常吃醋，認為對方現在心裡只有「愛妃」都不「吃瑜」。對此，王世堅今（26）日上午受訪，平常高嘉瑜都喜歡跟他鬧來鬧去，所以高嘉瑜沒什麼用意，純粹是博君一笑。高嘉瑜喊只有「愛妃」都不「吃瑜」 王世堅：她都喜歡開玩笑針對高嘉瑜的「只有『愛妃』都不『吃瑜』」的說法，王世堅今日受訪笑說，兩人有共同幾位好朋友，那天有約吃飯，因為他還沒有去，高嘉瑜以為他不去，所以高嘉瑜就傳簡訊給他說：「世堅大哥，有『妃』就不吃『瑜』了」。「我一看就知道她是開玩笑」，王世堅說，平常高嘉瑜都喜歡跟他鬧來鬧去，所以高嘉瑜沒什麼用意，純粹是博君一笑，「高嘉瑜平常的為人處事，她一向跟朋友在一起時，都是喜歡開開玩笑」。同時，王世堅認為，高嘉瑜跟他在政治上的看法一樣，高嘉瑜也都是會去幫比較弱的一方，因為高嘉瑜在政治上也經常受到一些惡意的攻擊、抺黑，也經常在政治上受到霸凌，所以高嘉瑜更能體諒，當有大型選舉時，某些方面比較比較沒有派系勢力的人都會受到欺負。民進黨前立委高嘉瑜（中）。（圖／民視新聞資料照）因此王世堅透露，所以高嘉瑜對陳亭妃，一向都很關心，結果高嘉瑜也看到他有去幫陳亭妃，高嘉瑜其實心裡非常高興。此外，王世堅也表示，他跟高嘉瑜在市議會也有20年的同事情誼，所以他一向跟高嘉瑜相處很好，「她（高嘉瑜）完全是因為個性很幽默、文采又很好，所以她就會用她的名字跟陳亭妃的名字，用這個做開玩笑」。是否幫高嘉瑜站台？王世堅：當然一定去針對是否會幫忙高嘉瑜站台，王世堅非常肯定說「當然一定去，因為大家都是好朋友嘛！」，他說自己認識高嘉瑜20年，對方也是在最近幾次的選舉受到很多惡意，「我知道背後是有人刻意的在打擊她（高嘉瑜）」。接著，王世堅也幫對方說話，以對方一個小女生，本來是一個快快樂樂的學霸，高嘉瑜那麼會讀書，家裡爸爸、媽媽也都很寵愛高嘉瑜，結果沒想到來到政治圈，竟然被這樣的欺負，所以他與很多的好朋友、一些長輩們都很同情對方。王世堅又說，由於高嘉瑜是基隆的小孩，可以回去經營基隆、選市長，所以高嘉瑜前兩年在她爸爸媽媽開的小雜貨店掛了一個小招牌，那就是高嘉瑜在基隆的服務處，「她（高嘉瑜）當時也著實幫了地方做了一些事情，但後來就基隆也已經定案，也沒有考慮她，所以覺得她一路上坎坎坷坷」。最後王世堅承諾，如果高嘉瑜只是回來選議員，那對方根本靠個人知名度，完全沒有問題也不需要他，但如果有什麼樣的選舉，只要有需要用到他，他當然一定是義無反顧，一定是去幫高嘉瑜。原文出處：快新聞／高嘉瑜吃醋！喊「只愛妃不吃瑜」 王世堅：純粹博君一笑 更多民視新聞報導媒體爆美方進駐聯合火力協調中心 顧立雄斥「監軍」說：雙方深化各領域合作批藍配合中共、轟白拿女性換軍購 鍾佳濱嗆：國眾三騙美中台劉書彬當美參議員面「拿錯誤數據」批軍購 遭當場打臉

民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言