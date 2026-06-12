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黎巴嫩真主黨（Hezbollah）週五發表聲明指出，其武裝份子在黎巴嫩南部與試圖推進的以色列軍隊爆發激烈衝突。真主黨聲稱，已透過連續的火箭彈襲擊，成功迫使進犯的以軍撤退，但當地的空襲與衝突仍持續升溫。

根據真主黨（Hezbollah）發表的聲明，其武裝力量於週四晚間，在距離邊境西側約5公里的南部城鎮 Majdal Zoun 附近，迎面攔截了企圖推進的以色列軍隊。真主黨宣稱，在發射「密集的火箭彈」轟炸後，成功迫使以軍部隊往後撤退。

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然而衝突並未就此結束。真主黨表示，週五雙方再度於該地區交火，武裝份子動用了輕型、中型武器以及火箭彈，與進犯的以軍展開激烈駁火。此外，真主黨也聲稱在黎巴嫩南部其他地區對以軍發動了數次襲擊。

與此同時，以色列軍方對黎巴嫩南部的三個村莊發出了撤離警告。根據黎巴嫩國家通訊社報導，以軍隨後對南部地區發動了一連串空襲，甚至連未列入撤離警告的區域也遭到轟炸。法新社（AFP）報導指出，一個由梵蒂岡（Vatican）使節組織、準備前往南部基督教村莊運送物資的救援車隊，也在途中遭到以色列軍隊攔截並被迫改道。

儘管上週在華盛頓的斡旋下，雙方曾宣布一項新的有條件停火協議，但由於真主黨拒絕接受該協議，戰火至今仍未平息。真主黨認為，該協議僅單方面要求其停止攻擊，卻未限制以色列的軍事行動或要求以軍撤軍。隨著衝突持續，黎巴嫩南部局勢依舊動盪不安。

原文出處：黎巴嫩真主黨猛烈反擊！發射火箭彈逼退進犯以軍

本文由AI協作，經編輯審核後發布