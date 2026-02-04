黎巴嫩總統指控以色列在南部噴灑有毒物質 形同「公然侵犯」黎國主權

黎巴嫩總統奧恩4日指控以色列噴灑有毒物質，構成「公然侵犯黎巴嫩主權」的行為。（資料照片／美聯社）



黎巴嫩總統奧恩，4日指控以色列軍方在該國南部城鎮地帶，噴灑不明的物質，且根據推斷以方使用的物質具有毒性，因此以嚴肅態度控訴以色列「公然侵犯」黎巴嫩主權，並已下令政府機構採取一切必要措施。

半島電視台（Al Jazeera）報導，黎巴嫩國家通訊社4日稱奧恩（Joseph Aoun）對以色列的行為表達譴責，強調以色列軍方在該國南部城鎮噴灑不明物質的行為，是「對黎巴嫩公民以及其土地，犯下破壞環境與影響健康的罪行」，公然「侵犯黎巴嫩主權」。

指控以色列長年對黎巴嫩與人民進行攻擊 呼籲國際社會負起責任

奧恩也強調，此事件是以色列多年來對黎巴嫩與其人民反覆進行攻擊的新一波行徑，因此他呼籲國際社會與聯合國有關組織，承擔維護國際秩序的責任，阻止以色列「針對農民與平民生活，進行有害健康與環境的危險行為」。

報導引述駐黎巴嫩的聯合國維和部隊說法，指出以色列方面曾於2日通報，將從空中向以、黎兩國邊境地帶噴灑「無毒化學物質」，呼籲聯合國人員「遠離該地區並且保持掩蔽」，該單位因此取消了多達十數項任務。

聯合國稱以色列施放物質曾先行通報 已採取檢體進行化驗

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）3日證實，聯合國維和部隊在黎巴嫩暫停任務約9個小時之後，隨即與黎巴嫩政府軍合作收集以色列噴灑化學品的樣本，並且展開毒性測試，結果仍有待揭曉。

在以色列與黎巴嫩政府，以及該國境內真主黨（Hezbollah）勢力達成停火協議之後，以軍仍持續占領該國南部5座據點，並且持續阻撓部分邊境村落的重建，使多達數萬的黎巴嫩民眾迄今仍無法返回殘破不堪的家園，貝魯特當局雖然多次試圖透過外交管道，制止以色列破壞停火協議的行為，但迄今都未能成功，根據黎巴嫩外交部今年元月向聯合國提交的申訴文件，以色列光是在去年最後3個月之間，違反停火協議的次數就多達2036次，凸顯以國並未認真看待該協議的態度。

