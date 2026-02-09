黎巴嫩陷經濟深淵！當局考慮動用286噸黃金儲備

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

黎巴嫩擁有龐大的286噸黃金儲備，其價值一度高達500億美元，超過國內生產毛額2倍。然而在經濟長期崩壞、貨幣快速貶值、通膨持續惡化的背景下，政府正慎重考慮是否動用這筆「最後的國家資產」來挽救停擺的銀行體系與遭到清空的存款戶，但此舉牽涉重大法律與政治風險。

根據美聯社報導，黎巴嫩金融部門自2019年爆發嚴重財政危機後，銀行倒閉潮讓數十年積蓄蒸發，約650萬人陷入貧困，是該國人口的一半左右。整體金融部門累積約700億美元缺口，加上2024年以色列與真主黨之間的戰事造成約110億美元損失（約3479億台幣），使黎巴嫩經濟在2026年初仍深陷通膨、公共服務崩壞與改革停滯的泥淖。

隨著金價一月底一度漲破5500美元，儘管如今回落至約5,024美元，但仍是全球投資與央行積極買入的關鍵資產。黎巴嫩央行自1960年代以來就維持286噸黃金儲備，1986年內戰期間，黎巴嫩立法禁止出售黃金，以防國家資產外流。如今，部分政府官員建議動用部分儲備補償存款戶，但此舉違反現行法律，也可能引發民意反彈。

部分經濟學者提出較溫和方案，主張僅動用少量黃金，搭配全面結構改革，用於修復嚴重失能的電力系統，或重建教育與醫療體系。然而此舉須經國會表決，而黎巴嫩將於今年5月舉辦大選，加上議會對「誰該承擔金融損失」仍爭執不休，使相關討論短期內難以取得共識。

在政府與政治菁英遲遲無法提出改革方案的同時，許多失去存款的民眾已轉向購買黃金與白銀，視其為抵禦通膨以及保全資產的唯一避風港。對多次經歷貨幣崩盤的黎巴嫩人而言，金飾不只是傳統上的「財富象徵」。報導指出，社會普遍不信任政府，更不相信這筆國家級黃金儲備能被安全、透明、負責地運用。

