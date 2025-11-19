黎明前的黑暗？ 聯鈞800G光模組明年將接力AI訂單！

▲ 圖片來源:玉山證券

投資人最關心的莫過於「為何第三季獲利與毛利雙降」？公司坦言，第二、三季受到光模組客戶庫存修正影響，導致出貨受阻，產能利用率下滑進而拖累毛利率（Q3毛利率季減8.03個百分點）。

聯鈞前三季累計EPS達3.48元，年增92%，顯示整體體質仍優於去年。從營收結構來看，半導體相關(含CoS)佔比達61%，是目前最穩固的營收支柱。

最壞的情況似乎即將過去。管理層明確指出，光模組的庫存調整預計在2025年底逐步結束。目前的產能調度與資本支出，皆是建立在「明年恢復正常出貨」的前提下進行。隨著光模組重回成長軌道，加上與其為上下游關係的CoS(光元件晶片封裝)業務持續放量，公司預期明年營運將呈現均衡成長，毛利率亦有望獲得正面改善。

市場關注AI高速傳輸的技術進度。聯鈞帶來了振奮人心的消息：800G產品已在今年下半年完成驗證，預計2026年開始逐季放量，且出貨高峰將集中在下半年。

目前聯鈞的400G產品仍以AOC(主動式光纜)為主，而800G則是採用新一代單模規格。公司預期，雖然明年400G仍會持續成長，但800G的成長幅度將更為顯著。這意味著聯鈞將正式吃到AI資料中心規格升級的紅利，產品組合的優化將是明年獲利增長的核心驅動力。

為了迎接明年的需求爆發，聯鈞今年前三季投入近11億元資本支出，主要用於擴充光模組與雷射封裝兩大產線。公司表示已提前備妥關鍵物料，以因應雷射封裝業務「短交期、急單」的特性。

對於投資人而言，觀察重點不應再糾結於Q3的匯損或毛利，而應鎖定2026年的800G放量效應。只要年底庫存去化如期完成，搭配CoS穩健的成長力道，聯鈞有望在2026年營收與獲利雙成長。

▲聯鈞 3450(圖片來源: CMoney)

