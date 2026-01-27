黎明幼兒園台中高分院更五審判拆 園長：上訴到底

（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市黎明重劃區重劃會與黎明幼兒園的拆屋還地民事訴訟案，台中高分院今天更五審宣判應拆除地上物，可上訴。園長林金連表示，政府放任違法的重劃會霸凌人民，他將上訴到底。

前立法委員楊文欣等民國95年發起台中黎明自辦市地重劃，涉虛增拆遷補償等費用牟取抵費地不法利益，楊文欣一審被判5年6月徒刑，台中高分院112年二審改判4年10月徒刑；楊文欣去年2月逝世，衍生案件仍在審理。

黎明幼兒園位於重劃區內，林金連不同意重劃拒拆遷，與重劃會的拆屋還地民事訴訟爭訟至今，全案112年2月經最高法院發回。

廣告 廣告

台中高分院更五審審理後，合議庭認為，依最高法院111年度民事大法庭裁定意旨，黎明重劃會未合法成立，不因主管機關台中市政府核定且未撤銷而受影響，林金連抗辯黎明重劃會未合法成立，應與誠信原則有違，不得於本事件中主張。

合議庭審酌，黎明重劃區位於台中市西屯區龍富段、南屯區三富段、南屯區永富段及新富段，僅餘本案及交六所涉土地尚未竣工，其餘均已竣工且完成重劃後登記在案，市地重劃已接近尾聲，若仍認林金連主張黎明重劃會未合法成立，據以推翻已近尾聲的市地重劃成果，並非合理。

此外，合議庭查出，林金連等人均非地上物所坐落土地所有權人，無受重劃分配土地權利，且地上物未辦保存登記，並經政府查報認定應予拆除的違章建物，客觀上應受保護利益，實屬不高。

台中高分院今天宣判，黎明幼兒園主體建物及設施應拆除，全案尚未確定，可上訴。

全案宣判後，林金連在時代力量、小民參政歐巴桑聯盟中彰投黨部等代表及民團陪同下，在法院外高呼「黎明迫遷在即、捍衛司法正義」等口號。

林金連致詞時表示，政府放任違法的重劃會霸凌人民，導致平民百姓連生存空間與尊嚴都沒有，呼籲政府應廢除自辦重劃，將為了守護土地抗爭，不惜面對未來的強拆危機，一定上訴到底。（編輯：李淑華）1150127