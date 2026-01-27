黎明幼兒園拆遷更五審敗訴 時力：政府放任重劃會、財團暴力

台中黎明幼兒園拆屋還地今天更五審宣判林金連敗訴，林金連(左2)強調絕對不會屈服，一定會上訴到底。(記者陳建志攝)

〔記者陳治程／台北報導〕台中市2006年展開黎明(單元二)自辦市地重劃，卻因相關人涉虛增拆遷補償不法圖利纏訟17年，然相關人過世後，衍生案件至今仍在審理；重劃區內的黎明幼兒園歷經台中地院、最高法院多次上訴及發回更審，今日更五審仍遭判敗訴，須拆屋還地。時代力量批評，該幼兒園遭遇政府、財團合謀的土地掠奪，罔顧基本人權，讓當事者在訴訟中耗盡心力，呼籲大眾關注自辦重劃的制度性失靈。

時代力量發言人鄭宇焱指出，黎明幼兒園17年來多次訴訟中的遭遇，是政府與財團合謀的土地掠奪，歷經了重劃會恐嚇、黑箱程序加上政府長期以「私權爭議」放任的冷眼旁觀，放任重劃會侵害人民的基本人權，讓幼兒園在近20年訴訟中受盡折磨；他說，今日判決結果令人遺憾，顯然司法未有道德勇氣面對自辦重劃的「制度暴力」，依舊偏袒了財團與違法牟利的重劃會。

林金連園長說，這場將近20年的訴訟充滿著建商、財團及公權力的霸凌，他質疑政府放任重劃會違法霸凌人民，使平民百姓難以保有生存空間及尊嚴；他強調，自己以70歲，而在敗訴後，重劃會僅需繳納800萬即可申請強拆，幼兒園卻要付出高達2500萬的反擔保金才能申請請暫緩執行，呼籲政府應廢除自辦重劃惡法，並將為了守護土地抗爭到底。

此外，小民參政歐巴桑聯盟中彰投黨部發言人蔡佩珊表示，刑事判決已認定該重劃會是利用人頭地主謀取暴利的違法組織，民事法庭卻仍准其拆除從未同意重劃的幼兒園，批評台中市政府主管機關的消極不作為，讓台中失去土地正義合程序正義；東海台灣文化研究社社長陳翔庭指出，黎明幼兒園的困境源於《獎勵土地所有權人辦理土地重劃辦法》的制度漏洞，讓自辦重劃變相為財團開門、逕行掠奪土地的結構性暴力，使開發行為直接剝奪土地承載的歷史記憶及教育價值。

鄭宇焱呼籲，本案已凸顯自辦重劃的制度性問題、且司法體系中至今仍有上千件類似爭訟案件，呼籲社會大眾應立即關注黎明幼兒園案，並強調聲援團體、律師將持續協助園長上訴，抗爭到底，更呼籲自辦重劃制度應再提修法。

