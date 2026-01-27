黎明幼兒園更五審敗訴須拆屋還地 時力痛批：自辦重劃成制度暴力

黎明幼兒園土地重劃更五審敗訴須拆屋還地，時代力量痛批，自辦重劃成制度暴力。 圖：時代力量提供

[Newtalk新聞] 台中市黎明幼兒園自98年重劃會提起拆除地上物訴訟以來，歷經台中地方法院、最高法院多次發回台中高分院更審，纏訟長達17年。台中高分院今（27）日上午更五審宣判，判決黎明幼兒園敗訴，並須拆屋還地，引發各界關注。

時代力量發言人鄭宇焱表示，黎明幼兒園這17年來所遭遇的，是一場政府與財團合謀的土地掠奪。期間不僅歷經重劃會的恐嚇與黑箱程序，政府更長期以「私權爭議」為由冷眼旁觀，放任重劃會侵害人民基本人權，讓幼兒園在近20年的訴訟中備受折磨。

鄭宇焱指出，今日判決結果令人遺憾，司法顯然未能以道德勇氣面對自辦重劃所造成的「制度暴力」本質，依舊選擇站在財團與違法牟利的重劃會一方。

黎明幼兒園園長林金連痛批，這場長達20年的訴訟，充滿建商、財團與公權力對弱勢的霸凌。他質疑政府放任違法重劃會持續侵害人民權益，導致平民百姓連最基本的生存空間與尊嚴都難以保有。

他進一步指出，重劃會僅需繳納800萬元即可申請強制拆除，反觀幼兒園若要申請暫緩執行，卻須提出高達2500萬元的反擔保金，制度明顯失衡。他呼籲政府廢除自辦重劃惡法，並強調自己已70歲，將為守護土地抗爭到底，即使面對強拆危機也不退讓。

小民參政歐巴桑聯盟中彰投黨部發言人蔡佩珊提到，刑事判決已認定該重劃會為利用人頭地主謀取暴利的違法組織，然而民事法庭卻仍准許其拆除從未同意重劃的幼兒園。她批評，台中市政府身為主管機關消極不作為，讓台中失去了土地正義與程序正義。

東海台灣文化研究社社長陳翔庭直言，黎明幼兒園面臨的困境，源自《獎勵土地所有權人辦理土地重劃辦法》的制度漏洞，導致自辦重劃淪為財團掠奪土地的結構性暴力，使土地承載的歷史記憶與教育價值，能在開發名義下被輕易剝奪。

同樣為迫遷受害者的社子島自救會成員李華萍也到場聲援，她表示，台灣人民的土地所有權正持續受到威脅，財團可透過重劃或區段徵收輕易奪取人民土地，現行土地制度已逐漸喪失公平與正義。

鄭宇焱最後呼籲，社會大眾應即刻關注黎明幼兒園案，該案長期凸顯自辦重劃的制度性問題，且目前司法體系中仍有上千件類似爭訟案件，顯示制度已嚴重失靈。即便面臨強拆危機，聲援團體與律師團仍將持續協助園長提起上訴、抗爭到底，並推動自辦重劃制度的修法討論。

