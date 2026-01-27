黎明幼兒園案纏訟17年今判拆 園長林金連：會抗爭到底

台中市黎明幼兒園不願加入市地重劃，司法訴訟抗爭邁入第17年，今（27）天上午更五審判決幼兒園拆遷。回顧以往六次判決，幼兒園分別獲得四次勝訴免拆，只有更二審和更三審，法官認為幼兒園建物不拆，妨礙重劃公共工程施工和土地分配，如今更五審結果出爐，幼兒園這方敗訴，需要進行拆遷，對此自救會拉布條抗議，強調將會抗爭到底、持續上訴。

今天上午更五審結果出爐，法官判黎明幼兒園需要拆遷，讓場外自救會成員不滿情緒來到最高點，幼兒園長林金連表示不意外，他痛斥「這不是黎明幼兒園的敗訴，是全台灣人的敗訴，在台灣生活，只要財團想要你那塊地，你就是必須掃地出門，一點尊嚴都沒有」。

一路以來堅守土地正義，不應該讓建商假借都市發展的名義掠奪土地牟利，拒絕讓違法自辦重劃剝奪人民的基本權利。林金連自稱，過去遭受黑道開槍、司法和政府的霸凌，依舊堅持立場。他怒批，台灣的司法是靠勾結，不是靠法律在判決，現在重劃會所有成員全都在台中監獄坐牢，法律還是繼續在進行霸凌。

黎明幼兒園更五審判決拆遷，自救會成員於場外抗議。圖／台視新聞

台中市黎明幼兒園占地1800多坪，10多年前地方發起自辦市地重劃，橫跨西屯和南屯區，但林金連拒絕。黎明重劃會2009年向法院訴請拆除幼兒園地上物，包含2011年的一審、2013年二審和2015年更一審，都認定程序不合，判決幼兒園免拆，但2016年的更二審和2018年的更三審，法官採用最高法院見解，認為幼兒園妨礙公共工程，因此判定要求拆遷。

到了2022年，更四審又因重劃會被認定沒有合法成立，判決免拆，一來一往司法纏訟邁入第17年，如今更五審結果出爐，判決幼兒園拆遷，台中高分院行政庭長蔡名曜指出，重劃關係公共利益甚大，上訴人主張不應拆除黎明幼兒園，違背誠信原則並無理由，因此改判准許黎明重劃會拆除黎明幼兒園等地上物。