黎明教養院公益畫展《穿越障礙遇見你》

花蓮黎明教養院長期照顧身心障礙朋友，他們雖然不善表達，但卻有非常突出畫畫功力，最近他們到花蓮市公所辦展覽，還親自介紹、自己的作品。

「我自己想像，穿著族服跳舞的時候。」

畫下自己穿著太魯閣族服，翩翩起舞的模樣，或是發揮想像力，為可愛的寵物貓，勾勒出圖像。花蓮黎明機構舉行公益畫展，邀請民眾探看這些身障朋友的想像世界。黎明機構學員 ：「(喜歡嗎)喜歡，(你那時候怎麼會想畫這個東西)，因為我自己想像出來的。」

黎明機構學員 ：「我自己畫的。」

「他畫了很多很多，每一隻都不一樣的貓咪。」

拿起麥克風，自信地導覽。這些畫作讓黎明的孩子們，有機會透過不一樣的方式，展現自我。黎明機構執行長 梁桂花：「希望透過畫畫能夠，透過這樣子(培養)自己的專長，能夠跟社區的民眾，更能夠融合在一起，也可以透過畫作，讓他們(民眾)能夠更認識他們(學員)。」

花蓮市長 魏嘉彥：「孩子們是最單純最天真的，將他們的純粹畫出來，那也希望未來能夠，來花蓮市公所辦公的市民朋友，能夠來到市民藝廊，欣賞孩子們的畫作。」

這場展覽將持續到3月底。藝術不僅為這群孩子找到了心靈的出口，這份最純粹的色彩，也同時療癒了每一位觀展民眾。

