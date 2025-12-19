黎明教養院至吉安公所報佳音 鄉長游淑貞喜迎小天使

聖誕節前夕，吉安鄉公所大門不僅洋溢著濃濃節慶氣氛，聖誕老人、麋鹿與溫馨佈置吸引許多鄉親與遊客駐足拍照打卡，同時迎來黎明教養院二十餘位小天使前來報佳音，純真的歌聲為吉安注入溫暖動能（見圖）。

鄉長游淑貞親自迎接孩子們的到來，貼心發送餅乾分享喜悅，並在悠揚的聖誕歌聲中，親為每位孩子們披戴客製的國旗小背包。同時，邀請黎明教養院師生於一一五年元旦，一同到鬱金香公園參與吉安鄉升旗暨健走活動，與鄉親及遊客迎接嶄新的一年，孩子們聽聞後興奮得手舞足蹈，一聲聲：「謝謝鄉長阿姨」傳達喜悅心情，現場笑聲與歡呼聲此起彼落。

黎明教養院自一九七七年由加拿大基督教門諾會牧師羅樂道與羅愛蓮夫婦創立「黎明啟智中心」，並於一九九六年更名為「黎明教養院」，至今已走過四十八個年頭，長期致力於智能不足及身心障礙兒童的照護、教育與重建關懷服務，是公部門推動社會福利不可或缺的重要夥伴。

游淑貞鄉長除了感佩教養院長年用愛來陪伴孩子成長，為社會注入溫柔而堅定的力量外，也表示吉安鄉公所重視身心障礙者權益與自立生活推動，爭取中央及縣府資源挹注地方基礎建設，並結合民間與社福團體力量，提供多元支持服務，逐步打造無障礙、可親近的友善社區環境。

活動現場，黎明教養院的孩子們熱情向游鄉長與洽公民眾打招呼，大聲送上「聖誕節快樂」祝福，並以活潑唱跳表演傳遞歡樂能量，讓前來洽公的鄉親與公所同仁都深受感動，紛紛跟著節奏拍手應和，場面溫馨感人，充分展現聖誕節「分享與愛」的核心精神。

鄉長游淑貞表示，這場聖誕報佳音活動，不僅為鄉公所帶來節慶溫暖，更象徵公私協力關懷弱勢、攜手前行的力量。未來公所團隊將持續陪伴身心障礙者及其家庭，朝向「自立益人」的道路前進，讓花蓮成為溫馨有愛的共榮家園。