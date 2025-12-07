黎明新村創意台中展 開幕

2025創意台中開幕相遇派對，邀請大家到衛星展區體驗。

「2025創意台中」6日在主展場李科永紀念圖書分館辦理開幕記者會，今年以「摺疊市」為策展主題，串聯1個主展場、6個衛星展區、5場推廣教育活動、6場文創市集、10位摺疊市民生活分享，推出100個在台中走跳的理由，並與20間黎明新村特色店家合作，打造可閱讀、可漫步、可參與的生活策展，即日起至12月21日上午10時30分至下午5時30分，歡迎大家一起到黎明新村觀展，在摺與展之間，尋找再次相遇的可能。

文化局副局長曾能汀表示，今年以「摺疊市」為主題，這個主題不只是美學上的想像，更是城市的寫照。「摺疊」象徵台中在不同世代、不同區域之間的連結與對話，而台中的創意能量正從每道生活的摺痕中被展開。今年策展延續「城市創意策展」的核心策略，主展場設於黎明新村的台中市立圖書館李科永紀念分館，並延伸至六個衛星展區，讓城市本身成為展覽的舞台。

策展團隊嶺東科技大學策展人許哲瑜指出，這次核心回到居住面向，關注「共居、共感、共享」的人際基礎關係，並透過展覽設計在不同場景中製造相遇的機會。另一位策展人郭中元表示，「摺疊市」是在回應多層次的城市樣貌，透過多點串聯與跨領域合作，歡迎市民成為DesignHub參與城市建構。今年特別企劃「100個在城市走跳的理由」，由100位來自不同職業的城市工作者以真摯敘述分享日常心聲，從清晨市場、午後茶屋到深夜工班，呈現城市在不同時段的運轉節奏，讓民眾從多元視角理解城市的生命力。