黎智英三罪全成立！最高恐判無期徒刑 國際記者保護組織怒批「審判騙局」

香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》一案，香港法院今（15）日宣判其「串謀勾結外國勢力」、「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀發布煽動刊物」3項罪名全數成立，最高恐面臨無期徒刑。今日國際組織「保護記者協會」（CPJ）發聲明指出，這是一場徹頭徹尾的「審判騙局」（sham conviction）。







保護記者委員會（CPJ）表示，譴責香港法院對已停刊的親民主報紙《蘋果日報》創辦人黎智英（Jimmy Lai）在國安法案件中的定罪，並呼籲當局立即釋放這位78歲的英國公民。CPJ亞太區主任白立毅（Beh Lih Yi）指出，「這場虛假的定罪是可恥的迫害行為。這一裁決凸顯香港對新聞自由的完全蔑視，而新聞自由原本應受到《基本法》的保障。黎智英的唯一『罪行』就是經營報紙、捍衛民主。」並指他的健康狀況在獄中每一天都在惡化，應當讓他立刻與家人重聚。

聲明指出，今（15）日由三名法官組成的法庭在香港高等法院宣讀判決。法院將於1月12日開始量刑前的減刑聽證，黎智英面臨最高終身監禁的刑責。他目前仍服另一項因商業租約糾紛判的五年九個月詐騙罪刑期。黎智英在最高安全等級監獄服刑五年，多數時間單獨監禁，日照與運動機會有限，健康持續惡化。他患有糖尿病及心悸問題，需要服藥。近期，家屬表示他體重下降、牙齒蛀壞、指甲脫落。

聯合國任意拘留工作組去年認定，黎智英遭非法及任意拘留。黎智英的審判原定於2023年12月開始，歷時約30天，但多次延遲，並且黎智英被拒絕陪審團審理及剝奪律師選擇權。根據CPJ最新研究，中國是全球囚禁記者最嚴重的國家，至少50名記者入獄，其中包括香港的7人。除了黎智英外，其他六名前《蘋果日報》高層也因2022年串謀勾結外國勢力罪而等待量刑判決，他們部分人為換取減刑而認罪，也有擔任過檢方證人。





