黎智英三項有罪判決 英國政府首發聲譴責北京「這件事」

香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》一案，香港法院今（15）日上午10時裁定其「串謀勾結外國勢力」、「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀發布煽動刊物」3項罪名全數成立，最高恐面臨無期徒刑，訂於明（2026）年1月12日聽取求情證詞後，正式宣判刑期。今日下午4時許，英國駐香港總領事館（British Consulate General Hong Kong）正式發布聲明，譴責港府判決，並呼籲釋放黎智英。

今日下午4點，英國駐港領事館透過社群平台發表公開聲明，譴責針對黎智英的政治性起訴，並導致今日的有罪判決。

聲明中指出，「黎智英因和平行使言論自由的權利而成為中國和香港政府的打擊對象。北京對香港施行的《國家安全法》是為了箝制中國的批評聲音。英國已多次呼籲廢除《國家安全法》，並停止對所有依該法被指控的個人進行起訴。我們持續呼籲立即釋放黎智英，確保其接受所有必要的治療，並獲得獨立醫療專業人員的全面診治。」

最後署名為英國外交大臣伊薇特·庫珀（Yvette Cooper），聲明發出後迅速取得關注，此也為國際社會官方政府開出對於釋放黎智英的第一槍，外界也持續關心川普領導的美國政府是否會出手。





