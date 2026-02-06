黎智英下周一公佈刑期 法院湧排隊人潮等候旁聽

黎智英違反港區國安法案，預定2月9日宣佈刑期，已經有多名民眾以及媒體，在西九龍裁判法院外排隊等候。

香港壹傳媒創辦人黎智英等人，被控違反《港區國安法》案，3名指定法官裁定黎智英「串謀勾結外國勢力」等3罪成立，最高可被判終身監禁。據香港司法機構網頁顯示，全案將在9日星期一上午10點，在西九龍法院判刑，預料需時60分鐘。（葉柏毅報導）

黎智英違反《港區國安法》案，經過156天審訊之後，黎智英和3間《蘋果》相關公司被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動等3罪成立。這起案件屬於《港區國安法》實施之後，第一起涉及勾結外國勢力的案件，現年78歲的黎智英自2020年12月起遭到拘押，至今已經超過5年。

國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰，先前已經頒布855頁判詞，法官認為黎智英的供詞，多處自相矛盾、前後不一、閃爍其詞亦不足為信，故拒絕接納他的證詞；相反地，多位擔任污點證人的《蘋果》高層，證詞則誠實可靠。根據《港區國安法》，勾結外國勢力罪的最高刑期為終身監禁，串謀發布煽動刊物罪，首次定罪可判罰款5000元港幣及監禁兩年，其後再犯可處監禁3年。

由於黎智英案的特殊性，引發海內外關注，因此雖然是2月9日才要宣佈刑期，但是目前已經有媒體及旁聽者，在西九龍裁判法院排隊等候。