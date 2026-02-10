黎智英下場成警訊？綠委：藍白配合北京演出

▲民進黨立委陳培瑜呼籲，立法院休會期間，藍白賣國沒有停歇，我們也不能鬆懈。（圖／記者陳佩君攝，2025.07.09）

[NOWnews今日新聞] 香港壹傳媒集團創辦人黎智英昨（9）日遭香港高等法院判處20年有期徒刑，引國際社會譁然。對此，民進黨立委陳培瑜今（10）日表示，北京習近平政府一邊高壓威權，直接而殘酷；台灣內部協力者一邊是溫和話術，模糊而拖延。不論你支持哪一個政黨，你都值得為你自己和你的家人朋友問一句：當北京在加速施壓、清算異議，為什麼台灣的國會，卻有人選擇踩煞車？甚至還配合演出，製造平和假象？

陳培瑜今發文指出，最近的幾則新聞，包括2/3，疑似有雙重國籍中國籍爭議的民眾黨立委李貞秀完成宣誓就職；2/3，國民黨與中共在北京舉行「國共兩黨智庫論壇」，公開宣示「堅持九二共識、反對台獨」；2/9，鄭麗文與習近平會面細節陸續曝光；2/9，同一天北京重判黎智英20年、仍在獄中的黃之鋒持續被控「勾結外國勢力罪」；再到2/10，立法院長韓國瑜面對李貞秀國籍爭議，表示「保障立委問政是我的天職」。直到今天，國防預算與總預算，依然被卡在立法院程序委員會，動彈不得。

陳培瑜表示，如果一則一則看，會讓人以為反正就只是新聞。但如果把時間順序攤開來看會發現這些事情之間的關係，北京習近平獨裁政府的態度其實非常清楚：對反對者重判；對異議者清算；對民主以恐懼管理，毫不遮掩。而在台灣，就像韓國瑜和柯文哲一樣把國籍問題說成「程序問題」；國安疑慮，則被包裝成「問政權保障」；國防與總預算遭到卡關，卻被說是不要過度解讀。北京習近平政府一邊高壓威權，直接而殘酷；台灣內部協力者一邊是溫和話術，模糊而拖延。真正令人不安的，不只是北京的強硬，還有台灣內部的降溫與失焦。

陳培瑜認為，民主不能只剩下形式，卻不願意承擔要守護的價值和責任；制度更不能拿來當成藉口，被藍白用來說嘴卻顯得蒼白無力。我一直告訴我的朋友們，不論你支持哪一個政黨，你都值得為你自己和你的家人朋友問一句：當北京在加速施壓、清算異議，為什麼台灣的國會，卻有人選擇踩煞車？甚至還配合演出，製造平和假象？問政權不能成為遮蔽國安的保護色。卡住國防與總預算，正是選了和中共極權政府站在同一邊。台灣的民主，值得被更認真地對待；台灣的安全，也不該被話術與拖延消耗。

