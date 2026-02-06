黎智英下週一宣判結果！ 最高恐面臨無期徒刑

香港司法機構網頁顯示，下週一將宣判黎智英的相關案件。他最重可能面臨無期徒刑的判決。（本刊資料照）

香港媒體大亨黎智英被指控《國安法》中的「串謀勾結外國勢力」等3罪，黎智英與8位被告已完成求情陳辭。根據香港司法機構網頁顯示，該案件將在下週一（9日）早上10點判刑。依照《國安法》的相關內容，黎智英最重可能面臨無期徒刑的判決。

78歲的黎智英因《蘋果日報》公司被控一項「串謀發布煽動刊物」及一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」；另外又在重光團隊案涉「串謀勾結外國勢力」，一共被指控3罪。

去年12月中，西九龍裁判法院法官裁定黎智英3項控罪全部都成立，並指控黎智英是案件主腦。除了黎智英外，剩下8名被告分別為《蘋果》高層張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光及楊清奇，以及「重光團隊」成員李宇軒及陳梓華。

黎智英等9名被告於今年1月12日起，於庭上進行求情陳辭。根據香港司法機構網頁顯示，該案件將在下週一早上10點判刑。由於黎智英的《國安法》控罪成立，最重可能面臨無期徒刑的判決。

