黎智英串謀勾結外國勢力案15日裁決 女兒：若不釋放，父親恐成烈士

黎智英案將於15日進行裁決。圖／東方IC

壹傳媒創辦人黎智英與蘋果日報等三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，將於15日上午進行裁決。他的女兒黎采投書媒體，寫道「我的父親正在惡化中，如果中國不採取行動，他將成為烈士」。

黎智英與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司為此案被告，黎智英已經被關押超過1800天。他和三間公司被控「串謀發布煽動刊物」、「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪行，黎智英本人加碼被指控「勾結外國勢力罪」。此案將於15日上午10點裁決。

廣告 廣告

黎智英的女兒黎采投書華盛頓郵報，以「我的父親正在惡化中，如果中國不採取行動，他將成為烈士」為題，她說黎智英自從5年前被定位為政治犯以來，健康迅速惡化，患有糖尿病和高血壓，聽力和視力也都衰退了，而且還歷經長達好幾個月的感染，有時甚至連站立都很困難。

黎采說，很擔心黎智英的健康狀逛，探監的時候發現，黎智英的皮膚、指甲、牙齒都生病了，都在衰老當中，眼睛也有問題。她描述黎智英長期被關在一個沒有陽光和新鮮空氣的小牢房中，就這樣忍耐了整整5年，想到這裡自己都要心碎了。甚至有一次她還不能探監，原因是黎智英的身體狀況太糟糕。

黎采堅稱黎智英無罪，以前黎智英為了正義而奔走，但現在只希望能和家人平安的過完餘生，如果黎智英被釋放的話，將會離開香港，不會對任何單位造成威脅。但是，如果黎智英被判有罪，恐成為烈士。

本案還涉及另外六名壹傳媒的前高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、蘋果日報總編輯羅偉光、蘋果日報副社長陳沛敏、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光及主筆楊清奇，以及李宇軒及律師助理陳梓華。陳沛敏、林文宗、馮偉光及楊清奇他們在2022年11月22日承認「串謀勾結外國勢力罪」、「串謀發布煽動刊物罪」；李宇軒、陳梓華於 2021年8月19日承認「串謀勾結外國勢力罪」。



回到原文

更多鏡報報導

愛犬遭人毒死！女子辭職「追查兇手」1000多天 法院終於判決了

「這一味」要絕跡了！入選米其林餐廳宣布12／31關店 原因曝光

皮膚癢「以為是濕疹」 醫檢查大驚：這是癌症！6大症狀別輕忽