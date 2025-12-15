黎智英之子呼籲英國政府 採取實際行動施壓北京釋放黎智英

香港傳媒大亨黎智英2020年8月10日被港府派警察登門逮捕，關押至今。美聯社



香港壹傳媒創辦人、媒體大亨與民主運動人士黎智英週一（15日）遭香港政府以國安法判處重罪成立，可能面臨在牢裡「關到死」的命運。他的兒子黎崇恩（Sebastien Lai）週一在英國召開記者會，呼籲英國政府採取實際行動，援救身為英國公民的黎智英。

香港高等法院週一裁定黎智英煽動叛亂和串謀罪名成立，使他面臨無期徒刑。黎崇恩說，英國政府能採取的具體作法，就是把釋放黎智英，作為英國與中國改善關係的先決條件。

黎崇恩向英國政府喊話說：「現在該是時候把言辭付諸行動了，把釋放我的父親，作為與中國建立更緊密關係的前提條件。」

黎智英之子黎崇恩（Sebastien Lai）2025.2.17出席瑞士舉行的第17屆日內瓦人權與民主峰會前手持印有其父親肖像的別針。

當年從中國大陸游泳逃到香港，發跡創業的黎智英，早已是英國公民。在香港國安法2020年實施的前夕，黎智英受訪時表示絕不出逃，他隨後就遭逮捕，關押五年至今，上週剛滿78歲。

黎崇恩表示，他對父親的健康狀況不佳感到「心碎」，並指出中國實施的國安法已經「武器化」，用來對付一個「基本上只是說了他們不喜歡的話」的人。

