黎智英依香港《國安法》囚20年 賴清德：再證一國兩制名存實亡

總統賴清德發文聲援，表示台灣與黎智英及所有守護自由的人們站在一起，並直言這項判決「再次證明北京所宣稱的『一國兩制』早已名存實亡」。（資料照／張哲偉攝）



香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭控違反「香港國安法」，被判處20年徒刑，引發國際社會高度關切與譴責。對此，總統賴清德今（10日）發文聲援，表示台灣與黎智英及所有守護自由的人們站在一起，並直言這項判決「再次證明北京所宣稱的『一國兩制』早已名存實亡」。





賴清德指出，黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此遭「香港國安法」重判20年監禁，顯示香港司法已淪為政治操作的工具。他強調，「司法淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具」，不僅嚴重侵害人權，也對國際社會所共同支持的普世價值構成威脅。

賴清德進一步提到，黎智英已承受超過5年的羈押與長達2年的審訊過程，清楚反映中國當局背棄《中英聯合聲明》的承諾，並企圖透過司法手段形塑寒蟬效應，對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。他直言，香港的經驗是一記沉痛的警訊，提醒世人民主與自由從來不是理所當然。





賴清德同時呼籲，北京當局應立即釋放黎智英，停止「假借司法之名、行政治迫害之實」，並籲請國際社會持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。他也強調，台灣將持續堅定守護民主價值，與國際夥伴肩並肩站在一起，共同捍衛這份得來不易的自由生活。（責任編輯：王晨芝）

