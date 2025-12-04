黎智英傳在獄中遭打壓、健康惡化！港府發聲明反駁

黎智英家屬透露，父親在獄中生活條件惡劣並遭精神壓迫。（圖／美聯社）





香港壹傳媒創辦人黎智英因涉嫌勾結外國勢力入獄，其家屬近期透露，他在獄中的生活條件十分艱困。自2020年底因違反《香港國安法》被拘捕以來，黎智英長期被關押在監獄，身體健康持續惡化。家屬指出，他體重急劇下降，牙齒開始腐蝕，指甲異常變色甚至脫落，恐無法撐過刑期。

根據《法新社》報導，黎智英的女兒黎采（Claire Lai）表示，父親患有糖尿病，但監禁環境惡劣，夏季牢房室溫可達攝氏44度，且無冷氣設備。她指出：「父親明顯消瘦很多，且比以往虛弱很多」還提到獄方似乎刻意在生活細節上加以管控，例如拒絕讓他領受聖體，甚至剝奪他喜愛的食物。黎采形容這些小事積累下來，對父親精神造成壓力。

黎采指出：「他的指甲在脫落前會變成紫色、灰色和綠色，連牙齒也開始腐爛，」還指控獄警在得知父親喜愛咖哩醬後，刻意拒絕供應。黎智英的兒子黎崇恩（Sebastien Lai）呼籲美國與英國政府持續向北京施壓，強調：「只需2個小時即可安排父親送上飛機、離開香港，這是人道與正義的做法，他們已經讓他經歷了地獄般的折磨。」

對於外界指控，香港政府於3日晚發表聲明回應。港府指出，黎智英在羈押期間獲得適當醫療與照護，包括每日健康檢查、營養飲食以及宗教服務。港府表示，單獨監禁安排亦經黎智英本人同意，並依相關規定與安全考量進行。聲明中反駁部分媒體，還點名「包括法國新聞社」誇大報導，歪曲事實，試圖抹黑香港。

