黎智英兒促英國出手稱台灣應警惕 盧比歐譴責北京背棄國際承諾

黎智英之子黎崇恩呼籲英國政府「做得更多」。（截自黎崇恩受訪影片）



香港壹傳媒創辦人黎智英因為涉嫌「勾結外國勢力」以及發布煽動刊物遭判20年徒刑，引發英美政界及人權團體的強烈反彈。黎智英之子黎崇恩公開呼籲英國政府「做得更多」來營救他年邁父親，並批評首相施凱爾重美國國務卿盧比歐則譴責判決「不公正且悲劇性」，敦促北京基於人道理由放人。

《路透社》報導，壹傳媒創辦人黎智英之子黎崇恩（Sebastien Lai）9日呼籲英國政府「做得更多」，以確保他年邁父親獲釋，並批評英國首相施凱爾（Keir Starmer）試圖重啟倫敦與北京關係的作法。

作為香港最直言批評中國的代表人物之一，78歲的黎智英9日因為「勾結外國勢力」以及「發布煽動性刊物」等罪名被判處20年徒刑。這項判決再度引發西方社會對北京打壓香港這個前英國殖民地自由權利的關切。

身為英國公民的黎智英否認所有指控，並在庭上表示自己是「政治犯」。同樣擁有英國國籍的兒子黎崇恩在倫敦接受《路透社》訪問時表示：「必須更快、做得更多，否則他（黎智英）將會死在監獄裡。」

黎崇恩批評施凱爾未做得梗多

黎崇恩指出，施凱爾1月訪問中國卻未先要求北京釋放其父親，是1項錯誤決定。他說：「我希望首相能做得更多。我們不是在要求全世界，這不是1件多麼困難的事情。」

施凱爾當時率領幾十名商界領袖出訪中國，這是8年來首位英國領導人訪問中國。雖然他在當地呼籲釋放黎智英，但此行的重點仍放在重振雙邊經貿關係。

施凱爾的發言人表示，與北京保持接觸，讓政府官員得以提出人權關切，包括黎智英的案件。發言人向記者表示：「完全不與中國接觸的政策，並不符合英國或英國公民的利益。」

稍早，英國政府在黎智英判決出爐後，宣布擴大香港居民移居英國的簽證管道。

盧比歐批評北京背棄國際承諾

另一方面，據福斯新聞報導，美國則敦促中國撤銷判決。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稱這項刑期「不公正且悲劇性」，批評北京支持的香港法院依據《國家安全法》判處這名78歲的香港出版商及民主運動人士20年徒刑。

盧比歐在聲明中表示：「香港高等法院判處黎智英20年有期徒刑的判決，對本案而言是1個不公正且讓人悲痛的結局。這項定罪向世界表明，北京將不惜一切代價壓制那些在香港倡議基本自由的人士，拋棄北京在1984年《中英聯合聲明》中作出的國際承諾。」

盧比歐敦促香港當局基於人道理由，給予黎智英假釋。

這項判決同時也對美國總統川普帶來新的壓力。川普過去曾公開為黎智英發聲，並預計於4月訪問北京，屆時正值美中更廣泛談判之際。

人權倡議人士及部分國會議員呼籲川普直接向中國國家主席習近平提出黎智英案件，並警告若保持沉默，北京將視為默許。

川普於2025年12月曾表示，他已親自要求習近平釋放黎智英。川普說：「我和習主席談過此事，我請他考慮釋放他。他身體不好，是位年長者，健康狀況不佳，所以我提出了這項請求。我們看看會發生什麼。」

黎智英遭遇應成為台灣警訊

黎崇恩也接受了《福斯新聞》的訪問，他表示，以父親的年齡與健康惡化情況來看，這項刑期實際上等同無期徒刑。他說：「20年刑期，他現在78歲了，這基本上是無期徒刑，甚至更像死刑，考量到他被關押的環境。」

黎崇恩指出，父親在拘留期間體重明顯下降，目前還出現心臟問題與糖尿病，「我們非常擔心他的生命安全。」他表示，身為天主教徒的父親即使多年被關押，仍是1名「信仰深厚的人」，相信「無論處境多麼艱難，他依然做了正確的事」。他也回憶說，父親在被捕前曾多次有機會離開香港，但選擇留下來，不願拋棄自己的理念與同事。

黎崇恩最後指出，父親的遭遇應成為台灣的警訊。他認為，北京在香港承諾的「一國兩制」高度自治，已證明最終仍牢牢掌控在中國手中。

