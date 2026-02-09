黎智英兒籲英政府積極作為 盧比歐促假釋

香港傳媒大亨黎智英遭到重判20年，他的兒子黎崇恩呼籲英國政府應該積極爭取釋放他父親。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英，遭到重判20年徒刑。他的兒子黎崇恩呼籲英國政府積極爭取釋放黎智英，批評英國首相施凱爾沒有將此案列為優先議題。美國國務卿盧比歐則說，希望當局准予黎智英人道假釋。（戚海倫報導）

遭到香港高等法院重判20年的傳媒大亨黎智英是英國公民，他否認所有指控，向法庭表示自己是「政治犯」。黎智英的兒子黎崇恩表示，英國首相施凱爾上個月訪問中國，卻沒有在出訪前，要求釋放他父親，是錯誤決定。黎崇恩說：「我希望首相能做更多。我們沒有提出過分要求，這對他們來說並不困難。」

黎崇恩形容，定罪當天是「任何相信真理、自由與公義之人的黑暗時刻」，量刑結果又是公義黑暗的一天。他也說，如此嚴苛的刑期，對我們家人是沉重打擊，對我父親的生命更構成威脅。」

美國國務卿盧比歐今天說，黎智英被判20年刑期，表明北京不惜一切代價打壓在香港倡議基本自由的人士，違背中英聯合聲明，希望當局准予他人道假釋。盧比歐發聲明指出，經過2年審判和超過5年監禁，黎智英和他的家屬遭受了太多苦難。美國敦促當局基於人道考量，准予黎智英假釋。