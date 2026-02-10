黎智英兒籲英政府積極作為 譴責香港法庭「死亡宣判」

就在香港壹傳媒創辦人黎智英9日遭香港特區高等法院重判20年後，他的兒子黎崇恩當天頻繁接受媒體採訪並召開記者會，強調父親78歲、心臟問題、體重掉了10公斤，以國際營救聚焦黎智英的健康惡化跟獄中處境。

黎智英之子黎崇恩表示，「美國總統川普已經表示，他會讓我父親出來，對此我無比感激，英國首相施凱爾說，與中國建立更密切關係，將帶來更多對話機會，所以我父親的案件就是考驗，我會為他的自由繼續奮鬥。」

人權團體譴責這起判決「實質上等同死刑」，並將其視為香港新聞自由衰退的象徵。聯合國譴責判決，要求立即撤銷、放人。

聯合國人權辦公室發言人勞倫斯說，「該判決應立即撤銷，因為它與國際法不符，《國安法》中的勾結境外勢力之定義範圍過廣，包括以共謀罪名起訴，這將危及到民間社會組織以及新聞工作者的合法活動。」

中國外交部表示，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，其行為嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，理應受到法律嚴懲。

中國外交部發言人林劍表示，「有關司法案件純屬香港特區內部事務，我們敦促有關國家尊重中國主權，尊重香港法治，不得就特區司法案件審理，發表不負責任的言論。」

擁有英國公民身分的黎智英，被控勾結外國勢力及發表煽動言論；他否認所有指控，並向法庭表示自己是「政治犯」。

法新社在香港採訪時，受訪者不希望露臉，對黎智英的重判表示「不意外」、「少了蘋果日報，新聞也變少了」。

