黎智英判刑20年 中國外交部：理應受法律嚴懲、不容置喙

香港傳媒大亨黎智英2020年8月10日被港府派警察上銬上鍊逮捕，關押至今。美聯社



中國外交部今天（2/9）舉行例行記者會，發言人林劍被問及香港壹傳媒創辦人黎智英遭判刑20年一事表示，黎是「一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，其行為嚴重衝擊一國兩制的原則底線，嚴重危害國家安全」，「理應受到法律的嚴懲」。

香港壹傳媒創辦人、78歲的黎智英今（2/9）遭香港國安法庭判刑20年，罪名包括2項「串謀勾結外國勢力」及1項「發布煽動性刊物」罪。

中國外交部今天的例行記者會上，法新社記者提問，黎智英是英國公民，英國首相訪華時曾提及此案，美國總統川普此前也曾要求中國釋放，對於他今天的判刑中國有何評論？

發言人林劍先強調「黎智英是中國公民」，指其為一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，嚴重衝擊一國兩制的原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港的繁榮穩定和市民福祉，理應受到法律的嚴懲。

對於外國領導人對黎智英的關切，林劍指出：「有關司法案件純屬香港特區內部事務，我們敦促有關國家尊重中國的主權，尊重香港法治，不得就特區司法案件審理發表不負責任的言論，不得以任何形式干預香港司法，干涉中國內政。」

林劍強調：「香港是法治社會，特區司法機關依法履職盡責，維護法律權威，捍衛國家安全合情合理合法，不容置喙。」也說事實證明，香港國安法實施得越好，香港社會越穩定、越安全，香港民眾的權利和自由越能得到保障，香港金字招牌才能越擦越亮，「一國兩制的實踐才能行穩致遠」。

