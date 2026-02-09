黎智英判20年「形同死刑」 WSJ社論示警台灣：被中共統治面臨的代價

香港壹傳媒創辦人黎智英觸犯國安法遭重判20年。（資料照，AP）

香港壹傳媒創辦人黎智英已高齡78歲，因觸犯國安法遭香港法院重判20年，《華爾街日報》發表標題為「黎智英獲判死刑」的社論，認為此案向台灣傳達極強的政治暗示：北京透過摧毀黎智英，傳遞「被中共統治會是什麼樣子」的清晰訊號；在中共統治下，任何關於自由與自治的承諾，最終都可能變成長達20年的政治清算與死亡。

《華爾街日報》社論指出，對黎智英而言，20年刑期無異於死刑，不僅對這位出版人構成深刻不公，也證實曾經被承諾高度自治「50年不變」的香港已徹底落入北京鐵蹄之下。文章描述黎智英過去5年多來健康狀況不佳，大部分時間處於單獨監禁，被關在只有一扇固定窗戶、幾乎看不見陽光的囚室，20年判決形同宣告香港作為「自由燈塔」的時代正式落幕。

社論回顧1984年《中英聯合聲明》，當時中國官方承諾香港「50年不變」，但黎智英的遭遇印證「一國兩制」已徹底被北京的「鐵蹄」踐踏；曾經有人寄望香港司法部門能夠成為阻止香港被中國體制吞噬的最後堡壘，但終究只是奢望，「無論香港政府如何辯解，當地民眾都心知肚明，北京才是真正的掌權者。」 社論末段對台灣發出警示，認為黎智英案的核心受眾不只是香港人，更是台灣人。社論直言，北京當局向台灣傳達的訊息再清晰不過，在中國共產黨統治下，台灣人民將面臨何種境遇；任何關於自由與自治的承諾，最終都可能演變成長達20年的清算與政治死亡，認為這場審判是彰顯中共統治邏輯的真實示範。





