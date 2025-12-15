黎智英勾結外國勢力等罪成立 陸委會批香港司法遭蠶食：應立即釋放！

香港壹傳媒創辦人黎智英被控涉《香港國安法》，犯下「串謀發布煽動刊物」及「串謀勾結外國勢力」共3案，香港西九龍法院今（15日）宣判皆有罪。（圖／鏡週刊）

香港壹傳媒創辦人黎智英被控涉《香港國安法》，犯下「串謀發布煽動刊物」及「串謀勾結外國勢力」共3案，香港西九龍法院今（15日）宣判皆有罪。對此，陸委會今嚴厲譴責港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士。

陸委會指出，黎智英在「港版國安法」實施後，被控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪，關押迄今長達5年，有違司法正義，國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英。

「如今其遭定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。」陸委會表示，言論、新聞自由為國際公認的普世價值，此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞。

陸委會強調，港府一直強調向世界「說好香港故事」，然而再多故事也無法掩蓋打壓言論自由、迫害民主人士的事實。呼籲中共與港府應立即釋放黎智英，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」所承諾之自由權利。



