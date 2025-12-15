黎智英勾結外國勢力等2罪成立 明年1月宣布刑期

香港西九龍法院15日上午11時前做出判決，3名《國安法》指定法官裁定，現年78歲的黎智英與3間蘋果日報相關公司，被控2項串謀勾結外國勢力及1項煽動罪名全部成立，並指黎智英是案件中的主謀，法庭把求情定在明年1月12日，需要4天時間，之後就能得知確切刑期，最高可判無期徒刑。

黎智英得知結果後表現平靜，回頭望向家屬後就離開。法官在判決中表示，黎智英動搖中共統治的意圖從沒改變，即使《國安法》實施後仍以隱晦的方式進行。黎智英在2020年8月遭香港國安警察拘捕，是香港《國安法》勾結外國或者境外勢力、危害國家安全罪下被訴的第一人，案件從2023年12月18日開審，審期長達156天。