黎智英勾結外國勢力罪名成立 刑期最重可判終身監禁

黎智英涉嫌違反港區國安法「勾結外國勢力」等案，今（15）日宣判，黎智英三項罪名全部成立，至於刑期則將擇日再行宣佈。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反港區國安法，今天（15日）在香港西九龍裁判法院進行裁決。3名國安法指定法官裁定2項串謀勾結外國勢力，及1項煽動罪名全部成立，刑期公佈日待定，最重可判終身監禁。（葉柏毅報導）

這次開庭前，西九龍法院前就已經排了長長的人龍，準備聆聽宣判。由於申請旁聽人數太多，因此法庭除了正庭之外，還設立了7個延伸庭，又多加了507個公眾席位。香港警方就這次裁決，嚴陣以待，出動了裝甲車及大批員警，在法院四周戒備，要進入管制區內或入院旁聽的民眾，都需要受到嚴格的安檢程序。據報導，黎智英的家屬及曾被國安處拘捕的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，都到場聆聽裁決。

香港媒體報導，黎智英進入法庭時，精神狀態正常，無需旁人攙扶，入座前還向妻子李韻琴以及旁聽席親友點頭、揮手，雙手合十致意。

法官在上午10點宣判前表示，判決書長達855頁，但在庭上不會全文照唸。法官在庭上指出，黎智英證詞不一、前後矛盾，法官裁定串謀國外勢力罪成，並認為黎智英是案件首謀。據報導，黎智英聆判後，神情平靜。法官並指出，黎智英案的刑期，將再擇日宣佈。依據港區國安法規定，黎智英最高將會被處終身監禁。