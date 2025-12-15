黎智英國安三罪成立 香港記協：對新聞自由造成不可逆傷害

西九龍法院15日裁定，黎智英涉犯1項串謀發布煽動刊物罪，和2項串謀勾結外國勢力罪等3罪成立。 圖：達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 香港西九龍法院今（15）日宣判香港壹傳媒集創辦人黎智英被港府控觸犯《港區國安法》案，並裁定黎智英涉犯1項串謀發布煽動刊物罪，和2項串謀勾結外國勢力罪等3罪成立。對於這項判決，香港記者協會發表聲明表示極度遺憾，並稱此舉已對新聞界造成不可逆轉的傷害。

香港記者協會表示，蘋果日報停刊已近5年，包括黎智英在內的蘋果日報管理層及編採人員一直關押至今。儘管《香港基本法》第27條保障新聞自由，但案件中卻有人因為從事新聞工作而身陷囹圄，並對新聞界早已造成不可逆轉的傷害。

香港記者協會指出，這起受國際矚目的國家安全案件在進入審訊程序前，已經讓一家大型新聞機構被迫停運，數百名新聞工作者失去工作，香港市民獲取新聞資訊的重要渠道減少。「這幾年，新聞界發揮第四權、監督的能力被削弱，社會的聲音由多元趨向單一，寒蟬效應下，社會自我審查嚴重加劇，政府等高層也不能準確掌握民情。」

香港記者協會呼籲香港政府，應該信守保障新聞自由的承諾，讓新聞工作者能免於恐懼地繼續服務香港。

