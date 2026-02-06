黎智英國安案下週一宣判 香港法院最高恐判無期徒刑

香港壹傳媒集團創辦人黎智英於20202年12月12日，在獄警押送下登上囚車。（美聯社）



香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人，及前蘋果日報等3家公司違反國安法一案，法官將於2月9日判刑。在這起案件中，他可能面臨無期徒刑。

根據香港司法機構6日公開訊息，黎智英等9人將於9日上午10點判刑，估計需時1小時，由國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰主理；這起案件從審訊到求情，一直由高院借用西九龍裁判法院審訊。

黎智英被定3罪 於2/9判刑

黎智英及蘋果日報3家公司「蘋果日報有限公司」、「蘋果日報印刷有限公司」、「蘋果日報互聯網有限公司」，各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪、一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於港區國安法罪行，後者是一般刑事罪行。

廣告 廣告

黎智英又因為捲入「重光團隊」和「香港故事」成員李宇軒的案件，被加控一項串謀勾結外國勢力罪。法官於去年12月15日判定黎智英及3家公司的罪名成立。

蘋果日報6高層與另2名被告已認罪

連同黎智英，這起國安案件共有9名被告，以及蘋果日報3家公司，其他8名被告為「重光團隊」的李宇軒和陳梓華，以及6名前蘋果日報高層，即張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光及楊清奇，同被控勾結外國勢力罪。上述8人先後於2021年和2022年認罪，當時法官裁定，待黎智英的審訊結束後一併判刑。

勾結外國勢力罪最高可判終身監禁

「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，第一次定罪可判罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。而根據《國安法》，「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪的最高刑期為無期徒刑。

黎智英的代表大律師早前在庭上求情時，指黎智英有高血壓、糖尿病、下肢肌肉發炎和視網膜靜脈阻塞，在羈押期間也體重下降。辯方望法庭判刑時考慮，黎已年屆78歲，並單獨困禁，直言，「黎監禁的每一天，令他更走近生命的盡頭。」

黎智英判刑或引發外交緊張情勢

美聯社報導，雖然港府堅稱，此案與媒體自由無關，但此案向來被外界視為香港的新聞自由倒退的一個指標，如今這次判刑可能會引發北京與外國政府的緊張情勢。

黎智英在去年12月被定罪後，曾向中方提出黎智英案件的美國總統川普表示，他感到「非常難過」（so badly）。英國首相施凱爾（Keir Starmer）政府則呼籲釋放黎智英，而黎智英也持有英國公民身分。

更多上報報導

「台灣之盾」恐難抵解放軍聯合攻擊 專家：只模仿鐵穹遠遠不夠

核武管控機制正式失效後 美俄宣布恢復高階軍事對話機制

【有片】高市早苗眾院選舉宣傳片9天就破1億觀看 刷新YOASOBI紀錄