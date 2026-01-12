黎智英國安案今展開量刑辯論 《蘋果》老員工三天前開始排隊

2026年1月12日，香港《蘋果日報》創辦人黎智英國安案展開求情程序，庭外排起旁聽人龍。美聯社



香港《蘋果日報》創辦人黎智英上月被裁定兩項「串謀勾結外國勢力」、一項「串謀發布煽動刊物」罪名成立，與另外8名被告繼續羈押等待判刑。香港高等法院今天（1/12）開庭就量刑展開攻防，黎智英等人最高可能面臨終身監禁。庭外有《蘋果》前員工自上週五（1/9）開始冒寒風排隊，但對判刑結果坦言不樂觀。

美聯社、路透社、香港《法庭線》報導，黎智英案今天上午10時在西九龍裁判法院處理「求情」程序，預計將進行四天。

「求情」是香港司法案件被告在定罪後的必經程序。被告遭裁定有罪或認罪後，法官會在正式判刑前讓辯方提出求情信，說明減輕刑責理由。

黎智英2020年12月被捕畫面。美聯社

現年78歲的黎智英步入法庭時，雙手合十並向旁聽席微笑，似乎是表達謝意。他氣色尚佳，也向另一名已認罪的《蘋果日報》同案被告致意。

香港司法機構公布，今天展開的求情程序，除了正庭以外也會開放7個延伸庭，共開放491名民眾旁聽。自上週五起，已有數十人在西九龍裁判法院外排隊，排首位人士在當天凌晨約4時即抵達，據稱是相關案件中常見的「排隊黨」。

有民眾表示，上月判決日，正庭的旁聽席幾乎全被「排隊黨」佔領。《蘋果》前員工Ling表示，提早排隊就是希望這次能進入正庭，讓被告看到老同事，「他們見到我就會開心」，「有見面的機會都該珍惜」。

Ling也說：「黎先生完全知道自己選擇的道路。我想，如果我們未來幾天都能進入正庭，能帶給他一些慰藉。」

三天前就有民眾在香港西九龍裁判法院外排隊，等候旁聽。美聯社

《蘋果》讀者吳先生是退休人士。他也從上週五一早就在法院外排隊，只為親眼看到黎智英，「我想讓他知道他並不孤單。很多人支持他。」

黎智英被控利用《蘋果日報》作為平台，於2019年4月至2021年6月間，與該報6名前高層及其他人製作「煽動」內容；並於2020年6月至2021年6月間「串謀勾結外國勢力」。

在黎智英單獨被控「串謀勾結外國勢力」一案中，檢方指他與「12港人」之一李宇軒、法律助理陳梓華等人遊說美、英、日等國，向香港及中國實行制裁、封鎖及其他敵對措施。

本案另涉《蘋果》6名前高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果》總編輯羅偉光、《蘋果》副社長陳沛敏、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光及主筆楊清奇，均已在2022年11月承認「串謀勾結外國勢力罪」，「串謀發布煽動刊物罪」；李宇軒、陳梓華則於2021年8月承認「串謀勾結外國勢力罪」。8人均已被關押4年，將於黎智英案審結後判刑。

多國領事館抵達旁聽黎智英案。美聯社

依據香港國安法，勾結外國勢力罪視情節與角色不同，量刑從3年至終身監禁不等；煽動罪則屬殖民地時期法令，最高可判刑2年。

法院今天上午先處理李宇軒、陳梓華的求情。香港《無綫新聞》報導，陳梓華的律師在求情時表示，陳梓華被捕後一直配合警方調查，包括供出曾與黎智英在台灣見面；被羈押期間也努力進修，希望出獄後能融入社會，盼刑期減半。但國安法法官李運騰表示，法庭必須依被告角色量刑。

黎智英妻子李韻琴抵達法院。美聯社

陳沛敏的丈夫鍾沛權是前《立場新聞》總編輯，先前已被判發布煽動刊物罪名成立，服完21個月刑期。他今天也出席旁聽。

黎智英2020年被捕，已關押逾5年。香港國安法法官上月將他定罪後，美、英、歐盟等均發聲抨擊。

美國總統川普（Donald Trump）表示曾向中國關切此案，對於判決「非常難過」；國務卿盧比歐（Marco Rubio ）也說，判決顯示「北京藉由執法讓尋求捍衛言論自由及其他基本人權者噤聲」。

