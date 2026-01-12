黎智英國安案今進入求情程序 蘋果6高層及重光2成員一併處理

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻。 圖：達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 香港西九龍法院日前宣判香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控被港府指控觸犯《港區國安法》案，並裁定黎智英涉犯1項串謀發布煽動刊物罪，和2項串謀勾結外國勢力罪等3罪成立，最重可處無期徒刑。今（12）日法院進入求情程序，法官預留4天時間處理；同案8名從犯證人，包括《蘋果》6位高層、「重光團隊」2位成員也一併處理求情，不少香港市民自上週五起就在法院外通宵排隊，希望能進入法院旁聽。

綽號「肥佬黎」的黎智英今年78歲，他與壹傳媒旗下三間公司個被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，以及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪。前者屬《港區國安法》罪行，後者為一般刑事罪行。而被控公司包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。

此外，黎智英因涉及「反修例」運動期間、與「香港故事」成員李宇軒相關案件，被加控一項「串謀勾結外國勢力」罪。

上月15日，法院進行判決，表示黎智英有「無可爭辯的證據」，並稱黎智英在庭上的證詞有時前後矛盾、不一致，不具可信性。法官還指出，黎智英對中國懷有「仇恨與怨恨」是「毫無疑問」的，甚至指出透過台灣時任總統蔡英文助手江春男向蔡提意見。因此宣判，黎智英三項控罪，包括兩項串謀勾結外國勢力，以及一項串謀發布煽動刊物全部成立。

黎智英夫人李韻琴12日上午抵達西九龍裁判法院。 圖：達志影像/路透社

今日求情聆聽同樣借用西九龍裁判法庭進行，黎智英的太太，以及多國駐港總領事館代表到場旁聽。警方在法院外部署一定警力戒備，現場設有路障，又有裝甲車及警車。

由於黎智英案備受關注，自12日起已有市民在法院外連日通宵排隊，希望能進入法庭旁聽。

黎智英等被告早上由囚車押送到法院大樓，根據港媒報導，黎智英身穿米色外套、戴黑色粗匡眼鏡，神情平靜；同案8名被告也一同進行求情聆聽，他們出庭向旁聽席上的親友揮手。

