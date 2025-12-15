黎智英國安案勾結及煽動罪成 他如何成為北京眼中的「犯罪主腦」？

香港壹傳媒創辦人黎智英被控勾結外國勢力和「串謀發布煽動刊物」案，法庭裁定三項控罪全部成立。案件將於2026年1月12日進行求情。黎智英是《香港國安法》實施後，首名被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的人士。

黎智英童年在中國大陸成長，1980年代在香港創立服裝品牌佐丹奴，其後轉投傳媒行業，創辦《蘋果日報》。他作供時稱，他相信資訊流通能帶來自由，並形容《蘋果》為擁護民主、自由與法治的反對派報紙，反對暴力及港獨。

隨着香港接連爆發大型社會運動，壹傳媒立場鮮明，黎智英本人亦愈走向政治前線，其傳媒王國面對的政治與經營壓力不斷加劇，最終被定位為犯案主腦。

黎智英與3間公司被控「串謀發布煽動刊物」、「串謀勾結外國勢力」兩罪，黎另被控一項「串謀勾結外國勢力」罪。案件於2023年12月開審，審訊歷時156日，由三名國安法指定法官審理。控方指他透過刊物內容及國際政治聯繫，向中港政府施壓；法庭認為相關串謀在國安法前後持續，構成違法，有關罪名最高可判終身監禁。