黎智英國安案將宣判 外交官：營救談判可望啟動
（中央社香港9日綜合外電報導）香港傳媒大亨黎智英今天將在香港最受矚目的國安法案件中被判刑。西方外交官表示，等待判決出爐後，營救黎智英的談判可望正式啟動，前提是黎智英是否提出上訴。
路透社報導，現已停刊的「蘋果日報」創辦人黎智英，於去年12月15日被判違反兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及一項串謀發布煽動刊物罪。他最早於2020年8月被捕。經過近5年的法律訴訟後，他的案件預定於今天宣判刑期。
黎智英受到的處境引發全球領袖批評，包括美國總統川普與英國首相施凱爾（Keir Starmer），使外界進一步關注到，這座由中國統治的亞洲金融中心在2019年發生大規模親民主抗議活動後，實施多年的國家安全打壓行動。
78歲的黎智英現在面臨終身監禁的可能性，他否認了針對他的所有指控，並在法庭上自稱是遭北京迫害的「政治犯」。
知情人士透露，施凱爾上月在北京人民大會堂與中國國家主席習近平面對面會談時，曾詳細提到擁有英國國籍的黎智英案。英國國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）與中國外交部長王毅當時也在場。
施凱爾在結束訪中行後對英國國會表示：「我當場提出黎智英的案子，並呼籲釋放他。那些討論將繼續進行，外交大臣正在與黎智英的家人保持聯繫。」
川普去年10月與習近平會晤時也提到黎智英案。多名西方外交官告訴路透社，等到黎智英案宣判後，有關釋放他的談判可望正式啟動，這取決於黎智英是否提出上訴。
黎智英的家人、律師、支持者與前同事曾警告，由於黎智英患有心悸與高血壓等健康問題，他可能會死在獄中。
在黎智英即將遭判刑前，數十名支持者在法院外排隊數日，其中有些人甚至帶著睡袋與露營裝備。65歲的支持者吳先生（Simon Ng）說：「我最擔心他的健康。我希望他與他的家人都能平安。」
根據香港國安法的量刑指引規定，黎智英被視為是串謀與外國運動人士、政治人物等人接觸，以尋求外國對香港與中國實施制裁的「主謀」，可能因「罪行重大」而受到最嚴厲的處罰，即10年有期徒刑至終身監禁。
除了黎智英外，還有6名「蘋果日報」前高層、一名運動人士與一名律師助理也將被判刑。
保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）亞太區主任馬麗怡（Beh Lih Yi）表示：「黎智英案的審判從一開始就是一場鬧劇，顯示出對香港法律的徹底藐視，而這些法律本應是為了保障新聞自由而存在。」
然而，北京方面表示，黎智英已受到公正的審判，且在恢復香港秩序的國家安全法下，所有人都受到平等對待。（編譯：張曉雯）1150209
